HØY RISIKO: Joe Biden mener det er en høy risiko for at Russland er forberedt på å gå inn i Ukraina.

Det hvite hus: Tror et russisk angrep kan komme når som helst

Det hvite hus tror at et russisk angrep mot Ukraina kan komme når som helst, det melder nyhetsbyrået Reuters.

Publisert: Oppdatert

Torsdag ettermiddag sier Det hvite hus at «vi nå er inne i et vindu» der de «tror et russisk angrep mot Ukraina kan komme når som helst», melder Reuters.

Torsdag leverte Russland sitt svarbrev til USA og Natos forslag knyttet til situasjonen i Ukraina.

Det hvite hus bekrefter at de har mottatt russernes svar torsdag ettermiddag, melder Reuters.

Biden: Høy risiko for invasjon

USAs president Joe Biden sa tidligere torsdag at risikoen for en russisk invasjon er veldig høy, og at det ikke er planlagt noen samtaler med Russlands president Vladimir Putin, melder Reuters.

– Enhver indikasjon tilsier at de er forberedt på å gå inn i Ukraina, sier Biden ifølge nyhetsbyrået.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti melder torsdag at den amerikanske viseambassadøren Bartle Gorman er utvist fra landet. De venter nå at amerikanske myndigheter skal svare på utvisningen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det uklart hva som er årsaken til utvisningen.

RIA opplyser at Gorman hadde gyldig visum, og har befunnet seg i Russland i mindre enn tre år.