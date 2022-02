Det hvite hus: Et russisk angrep kan komme når som helst

Det hvite hus mener nå åpner for at et russisk angrep mot Ukraina kan komme når som helst, det melder nyhetsbyrået Reuters.

Torsdag ettermiddag sier Det hvite hus at «vi nå er er inne i et vindu» der de «tror et russisk angrep mot Ukraina kan komme når som helst», melder Reuters.