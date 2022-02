SANNHETSAPP: Den siste tiden har det vært mulig for amerikanske App Store-kunder å forhåndsbestille Trumps nye app. Nå er den offisielt lansert.

Havnet på venteliste da Trumps nye app ble lansert

Han er selv kastet ut av Twitter, men natt til mandag lanserte USAs tidligere president Donald Trump sin egen sosiale medier-app. Tilsynelatende med visse startproblemer.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«På grunn av massiv pågang har vi plassert deg på vår venteliste».

Det er meldingen mange av de som i løpet av natten norsk tid forsøkte å laste ned og logge seg på Truth Social, som Trumps svar på Twitter heter, fikk. Ifølge meldinger lagt ut på nettopp Twitter.

Det er uklart hvor mange som faktisk har forsøkt å opprette konto og hvorfor appen ikke klarer å slippe inn alle. Dermed er det også uklart om dette vil bli tatt som en gladnyhet for selskapet bak appen – fordi pågangen faktisk har vært massiv –, eller om det er en dårlig nyhet fordi systemet ikke fungerer.

Det som er klart er at en rekke republikanske politikere og andre kjente konservative, som Fox News-programleder Sean Hannity, er blant de som melder at de har opprettet profil.

– Uakseptabelt

Det var etter at Donald Trump på starten av fjoråret i tur og orden ble utestengt fra store sosiale medier som Twitter, Facebook og YouTube, at den tidligere presidenten og hans team bestemte seg for å svare med på utvikle sitt eget sosiale medium.

Bakgrunnen for utestengingen fra de tre nevnte var Trumps løgner om valgjuks i presidentvalget i 2020. I omtalen av den nye appen sier selskapet bak, Trump Media & Technology Group (TMTG), at man på Truth Social kan del «sannheter» og at de skal levere en «engasjerende og sensur-fri opplevelse».

BLE UTESTENGT: Donald Trump ble fjernet fra Twitter mens han fremdeles var president i USA.

– Jeg skapte Truth Social og TMTG for å stå imot tyranniet fra teknologigigantene. Vi lever i en verden der Taliban har stort nærvær på Twitter, og hvor din favorittpresident i USA likevel blir tiet i hjel. Det er uakseptabelt, har Trump tidligere sagt.

Appen har for øvrig mange likhetstrekk med Twitter, og man kan følge personer og temaer man interesserer seg for.

Allerede har en testversjon vært i omløp, og presidenten testet selv appen for første gang for en uke siden. Meldingen han sendte, som kort sa «Gjør dere klare! Din favorittpresidenten ser deg snart», ble videreformidlet på Twitter av Trumps sønn Donald Trump jr.

Skjermbildet av Trumps melding viser tydelig at Truth Social kan minne om Twitter.

Ikke tilgjengelig i Norge

TMTG er ledet av Devin Nunes, et tidligere republikanske kongressmedlemmet, som lenge var en viktig støttespiller til Trump i Kongressen.

I et intervju med Fox News søndag var han entusiastisk over at lanseringen var like rundt hjørnet.

– Det er faktisk veldig rørende for meg å se folk på plattformen som har fått sine stemmer kuttet. Og det er vårt hovedmål her – å gi folk stemmene deres tilbake.

Så langt er ikke appen tilgjengelig i Norge.

– Målet vårt er, jeg tror vi kommer til å klare det, jeg tror at ved utgangen av mars er vi fullt oppe og går i hvert fall i USA, sa Nunes, som før helgen ifølge Reuters oppfordret testbrukerne til å følge flere andre, dele bilder og videoer og delta i samtaler.

IVRIG TVITRER: Donald Trump var en svært aktiv bruker av Twitter. Det er det ventet at han nå også vil være på sitt eget sosiale medium.

Nunes oppfordret også testbrukerne til å invitere andre til å bli med.

Lite suksess for andre utfordrere

Appen, som foreløpig bare er tilgjengelig i App Store, er ikke den første som forsøker å posisjoner seg selv som et sosialt medium for brukere som føler de blir sensurert av de store og etablerte.

Men hverken Twitter-utfordrerne Gettr og Parler, eller videodelingstjenesten Rumble er i nærheten av å nå samme popularitet som de gamle traverne.

Det gjenstår å se om Trumps Truth Social kan klare å utfordre Twitter og andre, eller om det forblir en nisjeapp og et ekkokammer kun for Trumps lojale tilhengere.