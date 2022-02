KREVER SANKSJONER: MDG-leder Une Bastholm.

MDG: Regjeringen bør trekke Equinor ut av Russland

Miljøpartiet De Grønne vil at regjeringen skal straffe Russland etter invasjonen av Ukraina ved å trekke norske statseide selskaper ut av Russland og kaste russiske selskaper ut av norsk sokkel.

Publisert: Nå nettopp

– Makt er det eneste språket Putin forstår. Norge er et lite land, men vi har et en makt vi bør bruke overfor Putin som ligger i våre olje- og gassforekomster og våre investeringer i Russland. Norge må gjøre det vi kan nå for å legge økonomisk press på Putins regime, sier MDG-leder Une Bastholm til VG.

Hun mener at Russlands invasjon av Ukraina må få konsekvenser for norsk-russisk økonomisk samarbeid – særlig i energisektoren.

– Regjeringen bør instruere delvis statseide selskaper som for eksempel Equinor om å trekke seg helt ut av Russland, som en reaksjon på Putins krigføring, sier Bastholm.

SKADET: En kvinne med blodig ansikt etter at et russisk luftangrep traff en boligblokk utenfor den nordøstlige grensebyen Kharkiv.

Det mener MDG-politikeren at kan svi for Russland:

– Equinor har vært tilstede med investeringer og samarbeid i Russland i mange år, og samarbeider blant annet tett med det russiske petroleumsselskapet Rosneft, som igjen har tette bånd til Putin. Senest i høst annonserte Equinor og Rosneft et karbonfangst-samarbeid.

Hun fortsetter:

– Energisektoren er en sentral del av Putins maktbase. Det er derfor er svært viktig at vi ikke bidrar til å styrke russiske olje- og gasselskaper så lenge Russland bruker sin posisjon som energistormakt til å tvinge gjennom sin blodige ekspansjonspolitikk overfor Ukraina.

Norge bør også vurdere å stenge ute russiske selskap fra norsk sokkel og fryse eksisterende russiske investeringer i norsk olje- og gassvirksomhet, mener MDG.

– Et selskap som Lukoil har tette bånd til Kreml, og har investert i flere leteblokker i Barentshavet. Selskapet har for øvrig også fått millioner av kroner utbetalt av norske myndigheter gjennom leterefusjonsordningen. Her mener MDG at Norge bør sette foten ned.

Regjeringen har tidligere avvist å innføre såkalte ensidige reaksjoner mot Russland, og vil heller sanksjonere sammen med EU.

– Hvorfor bør de bryte med denne linjen?

– Vi er uenige i det. Vi ser mange europeiske land som diskuterer direkte sanksjoner, sier Bastholm.

Hun forteller at MDG har hatt et møte med partiledere i de grønne partiene i andre europeiske land, og at det er det er uenighet mellom EU-landene om nivå og type sanksjoner.

– Vi m gjøre selvstendig vurdering av hva som ligger i vår makt, og legge press på Putin i denne situasjonen, sier Bastholm.

– Det er ikke noe mer å avvente. Invasjonen har skjedd, Russland har startet ny krig i Europa.

Vil ha Oljefondet ut av Russland

Ved årsskiftet var 27 milliarder kroner av nordmenns felles pensjonspenger plassert i det russiske aksjemarkeder gjennom Oljefondet.

– Det gir ikke mening at Europa iverksetter tunge økonomiske sanksjoner mot Putin, samtidig som vi her i Norge investerer våre pensjonspenger på børsene i Russland. Vi mener Norge nå umiddelbart må varsle at vi vil selge oss ut, sier Bastholm.

– Hvordan vil det påvirke Norge og oljefondet, hvis vi bruker oljefondet på en politisk måte slik dere her foreslår?

– Støre har egentlig også åpnet for noe jeg mener er åpenbart: Oljefondet er et politisk redskap vi enten bruker aktivt eller passivt.

Bastholm viser til Oljefondets etiske regelverk, og mener investeringene allerede tolkes politisk ute i verden.

– Selv om vi er et lite land, er vi veldig interessante for Putin fordi vi er et naboland og fordi vi har store olje- og gassforekomster og -investeringer på vår sokkel.

TAUS: Jan Christian Vestre (Ap) har ikke besvart VGs spørsmål.

Næringsminister Jan Christian Vestre har fredag kveld ikke svart på VGs spørsmål.

Ola Morten Aanestad, pressetalsperson for Equinor, sier at det er en veldig alvorlig situasjon.

– Vi har vært i Russland i mer enn 30 år, og videreutviklet virksomhet der i åpen dialog med norske myndigheter og andre lands myndigheter, sier han til VG.

Han kommenterer MDGs forslag slik:

– Det er for tidlig å si noe om hvordan konflikten og eventuelle sanksjoner vil påvirke virksomheten fremover.

I et svar til Dagbladet kaller Oljefond-sjef Nicolai Tangen det for et «dilemma»:

– Det er klart at dette er et dilemma, men å selge seg ut av et marked er ikke svart-hvitt. Moskva-børsen har falt markant de siste dagene, og hvis vi skulle solgt våre aksjer nå, ville russiske oligarker kunne kjøpe disse aksjene på billigsalg.