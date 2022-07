Presset øker på Johnson: Over 50 politikere har trukket seg

Torsdag morgen fortsetter britiske regjeringsmedlemmer å trekke seg i en rasende fart. Like etter klokken 10 skriver flere britiske medier at Johnson kommer til å gå av i løpet av kort tid.

Protestoppsigelsene i Johnsons regjering fortsetter å renne inn, og torsdag morgen trekker ytterligere åtte regjeringsmedlemmer seg fra stillingene sine.

Til sammen har 54 sentrale personer trukket seg på grunn av manglende tillit til den britiske statsministeren. Fem av dem er statsråder.

Flere britiske medier melder av Storbritannias statsminister kommer til å trekke seg, skriver Reuters like etter klokken 10 torsdag.

En reporter i The Daily Mirror, samt en reporter hos den britiske TV-kanalen ITV melder at Johnson vil trekke seg.

Ifølge BBC vil Johnson komme med en uttalelse i løpet av få timer.

Statsråd trakk seg etter to dager

Torsdag morgen trekker utdanningsminister Michelle Donelan seg etter kun to dager i jobben. Hun skriver:

– Du har plassert oss i en umulig situasjon, og jeg er trist over at det har kommet til dette. Men som noen som verdsetter integritet over alt: Jeg har ikke noe valg.

– Jeg ser ikke noen måte du kan fortsette som statsminister på, skriver hun i oppsigelsesbrevet.

Donelans oppsigelse betyr at det ikke er noen statsråder eller statssekretærer igjen i utdanningsdepartementet, skriver Sky News.

Stadig flere parlamentsmedlemmer er klare i sin tale: De mener Boris Johnson må gå. Sist ut er Nadhim Zahawi, som tirsdag tok over da finansminister Rishi Sunak trakk seg. I et brev torsdag morgen skriver han:

– Statsminister, i hjertet ditt vet du hva som er det riktige å gjøre. Gå nå!

Torsdag morgen erfarer Sky News at det nå har oppstått to sider i Downing Street, der Johnson og regjeringen holder til.

Den ene siden skal ifølge en kilde være i gang med å gjøre klart et avskjedsbrev for Johnson, men det er uklart om statsministeren i det hele tatt kommer til å lese det.

Den andre siden skal etter sigende insistere på at Johnson skal holde fast ved statsministerjobben.

Mangler tillit

Det har lenge stormet rundt Johnson, og det er kun en knapp måned siden statsministeren overlevde et mistillitsforslag fra egne partifeller.

Avstemningen skjedde som følge av «partygate» og avsløringene av Johnsons festing under pandemien. I tillegg har en tafseskandale bidratt ytterligere til regjeringskaoset: Forrige uke ble torypolitikeren Chris Pincher suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla.

Johnson skal allerede i 2019 ha blitt informert om andre anklager mot Pincher, noe statsministeren sier at han hadde glemt.

Statsministerens håndtering av saken er bakgrunnen for mange av oppsigelsene. Likevel fortsetter statsministeren å kjempe videre.

UNDER PRESS: Storbritannias statsminister Boris Johnson klamrer seg til makten og nekter å gå av.

Ifølge én kilde, som Sky News beskriver som en av statsministerens allierte, vil Johnson i løpet av kort tid utnevne erstattere for flere av de i regjeringsapparatet som de siste dagene har vendt ham ryggen.

– Statsministeren er bevisst på at han har et mandat fra 14 millioner mennesker og vil kun forlate posten dersom partiet tar dette mandatet fra ham, sier kilden.

FORLATER REGJERINGEN: Den britiske ministeren for Nord-Irland, Brandon Kenneth Lewis, er blant de 50 politikerne som har tredd ut av Johnsons regjering de siste dagene.

Klorer seg fast

BBCs kilder, blant dem kulturminister Nadine Dorries, bekrefter at Johnson nekter å gå av.

– Boris Johnson vil fortsette å kjempe. Han mener å ha nok folk rundt seg til å holde det gående, sier Dorries, som er en av statsministerens stadig færre støttespillere i regjeringen.

To av statsrådene trakk seg tirsdag fra Johnsons regjering, finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid. Onsdag fulgte over 30 statssekretærer etter.

BER HAN GÅ AV: Storbritannias statsadvokat Suella Braverman (til høyre) ber Johnson gå av. Her sammen med Mark Spencer, på vei til møte i statsråd i Downing Street 10 i juni.

Mulig arvtager

Storbritannias regjeringsadvokat Suella Braverman sier det er på tide at statsminister Boris Johnson går av. Hun lanserer seg selv som en mulig arvtager. Dette bekreftet hun under en TV-sending torsdag morgen, ifølge The Guardian.

Her sa hun også at Storbritannia «teknisk sett» fremdeles har en fungerende regjering.

Braverman har tidligere vært en sterk støttespiller for Johnson, men onsdag sa hun på TV at Johnson har håndtert ting «forferdelig» de siste dagene.

– Balansen har nå tippet over dit at det er på tide at statsministeren – og det smerter meg å si det – går, sa hun.

Braverman sa videre at hun gjerne er kandidat om det skulle bli en ny lederkamp.

Den britiske regjeringsadvokaten fungerer som en juridisk rådgiver til regjeringen. I dag møter regjeringsadvokaten i regjeringen, men er ikke et regjeringsmedlem. Stillingen innebærer ikke overordnet ansvar for det britiske rettssystemet.

DEN NYE BORIS?: Storbritannias regjeringsadvokat, Suella Braverman, på vei ut fra onsdagens kabinettmøte.

Skal ha bedt Johnson gå av

Flere av de gjenværende statsrådene forsøkte onsdag kveld å overtale Johnson til å gå av, men uten hell, ifølge britiske medier.

Noen offisiell kunngjøring fra Downing Street kom ikke etter møtet onsdag kveld.

En av dem som ba Johnson gå av, var boligminister Michael Gove, som i 2016 sluttet helhjertet opp om Johnsons kandidatur til statsministerposten.

Onsdag kveld ble han sparket.

Senere trakk Simon Hart, regjeringens minister for Wales, seg.

Hart sa at han hadde håpet å hjelpe Johnson med å «snu skuta», men at ting har kommet til et punkt der det ikke lenger er mulig.

Partiet har den siste tiden vært splittet og meningsmålinger har heller ikke vært på deres side.

Tirsdag viste også en YouGov-måling for første gang at et flertall av konservative velgere mener Johnson bør gå av.

Av alle spurte sier 69 prosent det samme.