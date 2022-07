Britiske medier: Over 50 Johnson-politikere har trukket seg

Boris Johnson er «fast bestemt» på å bli sittende som britisk statsminister, sier kilder i Downing Street til Sky News og BBC. Samtidig fortsetter flere i regjeringsapparatet å trekke seg i rasende fart.

Protestoppsigelsene i Johnsons regjering fortsetter å renne inn:

Torsdag morgen trekker ytterligere fem av Boris Johnsons regjeringsmedlemmer seg fra stillingene sine:

Brandon Kenneth Lewis - britisk minister for Nord-Irland,

Helen Whately - statssekretær i finansdepartementet

Damian Hinds - statssekretær i justisdepartementet

George Freeman - statssekretær i utdanningsdepartementet

Guy Opperman - statssekretær i arbeidsdepartementet

Tapet av Lewis blir trolig hardt for Johnson. Han har vært viktig i forbindelsene med den siste tidens vanskeligheter rundt Nord Irland-protokollen, skriver Sky News.

Til sammen har nå 52 personer gått av. Fire av dem er ministere.

Storbritannias statsminister Boris Johnson klamrer seg til makten og nekter å gå av.

Mangler tillit

Det har lenge stormet rundt Johnson. Avsløringen om statsministerens festing under pandemien, og bøtene han har måtte betale i ettertid, samt oppnevningen av en partikollega til tross for seksuell trakassering beskrives som det som fikk begeret til å renne over.

Likevel fortsetter statsministeren å kjempe videre:

Ifølge én kilde, som Sky News beskriver som en av statsministerens allierte, vil Johnson i løpet av kort tid utnevne erstattere for flere av de i regjeringsapparatet som de siste dagene har vendt ham ryggen.

– Statsministeren er bevisst på at han har et mandat fra 14 millioner mennesker og vil kun forlate posten dersom partiet tar dette mandatet fra ham, sier kilden.

FORLATER REGJERINGEN: Den britiske ministeren for Nord-Irland, Brandon Kenneth Lewis, er blant de 50 politikerne som har tredd ut av Johnsons regjering de siste dagene.

Klorer seg fast

BBCs kilder, blant dem kulturminister Nadine Dorries, bekrefter at Johnson nekter å gå av.

– Boris Johnson vil fortsette å kjempe. Han mener å ha nok folk rundt seg til å holde det gående, sier Dorries, som er en av statsministerens stadig færre støttespillere i regjeringen.

To av statsrådene trakk seg tirsdag fra Johnsons regjering, finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid. Onsdag fulgte over 30 statssekretærer etter.

BER HAN GÅ AV: Storbritannias statsadvokat Suella Braverman (til høyre) ber Johnson gå av. Her sammen med Mark Spencer, på vei til møte i statsråd i Downing Street 10 i juni.

Mulig arvtaker

Storbritannias regjeringsadvokat Suella Braverman sier det er på tide at statsminister Boris Johnson går av. Hun lanserer seg selv som en mulig arvtaker.

Braverman har tidligere vært en sterk støttespiller for Johnson, men onsdag sa hun på TV at Johnson har håndtert ting «forferdelig» de siste dagene.

– Balansen har nå tippet over dit at det er på tide at statsministeren – og det smerter meg å si det – går, sa hun.

Braverman sa videre at hun gjerne er kandidat om det skulle bli en ny lederkamp.

Den britiske regjeringsadvokaten fungerer som en juridisk rådgiver til regjeringen. I dag møter regjeringsadvokaten i regjeringen, men er ikke et regjeringsmedlem. Stillingen innebærer ikke overordnet ansvar for det britiske rettssystemet.

DEN NYE BORIS?: Storbritannias regjeringsadvokat, Suella Braverman, på vei ut fra onsdagens kabinettmøte.

Skal ha bedt Johnson gå av

Flere av de gjenværende statsrådene forsøkte onsdag kveld å overtale Johnson til å gå av, men uten hell, ifølge britiske medier.

Noen offisiell kunngjøring fra Downing Street kom ikke etter møtet onsdag kveld.

En av dem som ba Johnson gå av, var boligminister Michael Gove, som i 2016 sluttet helhjertet opp om Johnsons kandidatur til statsministerposten.

Onsdag kveld ble han sparket.

Senere trakk Simon Hart, regjeringens minister for Wales, seg.

Hart sa at han hadde håpet å hjelpe Johnson med å «snu skuta», men at ting har kommet til et punkt der det ikke lenger er mulig.

Info Disse har trukket seg: Sajid Javid, helseminister

Rishi Sunak, finansminister

Brandon Kenneth Lewis - minister for Nord-Irland

Simon Hart – minister for Wales

Andrew Murrison, handelsutsending til Marokko

Bim Afolami, nestleder i Det konservative parti

Jonathan Gullis, statssekretær for Nord-Irland

Saqib Bhatti, statssekretær for helse og sosialhjelp

Nicola Richards, statssekretær for transport

Virginia Crosbie, statssekretær for Wales

Theo Clarke, handelsutsending til Kenya

Alex Chalk, riksadvokat

Laura Trott, statssekretær i transportdepartementet

Will Quince, statssekretær barne- og familiedepartementet

Robin Walker, statssekretær i utdanningsdepartementet

John Glen, statssekretær i finansdepartementet

Felicity Buchan, statssekretær for handel og handelsutsending til Norge og Island

Victoria Atkins, statssekretær i justisdepartementet

Jo Churchill, statssekretær i landbruksdepartementet

Stuart Andrew, statssekretær i boligdepartementet

Claire Coutinho, statssekretær i finansdepartementet

David Johnston, statssekretær i utdanningsdepartementet

Selaine Saxby, statssekretær i finansdepartementet

Kemi Badenoch, statssekretær i likestillings- og kommunaldepartementet

Julia Lopez, statssekretær i kulturdepartementet

Lee Rowley, statssekretær i handelsdepartementet

Alex Burghart, statssekretær i utdanningsdepartementet

Neil O’Brien – leveling up minister

Mims Davies, statssekretær i arbeidsdepartementet

Craig Williams – assistent til kansleren

Rachel Maclean – Safeguarding minister

Mike Freer – likestillingsminister

Duncan Baker – department of levelling up

Mark Fletcher – statssekretær i næringsdepartementet

Sara Britcliffe – utdanningsdepartementet

George Freeman - statssekretær i utdanningsdepartementet.

Helen Whately - statssekretær i finansdepartementet

Damian Hinds - statssekretær i justisdepartementet

Guy Opperman - statssekretær i arbeidsdepartementet

Edward Argar - Helseminister

Ruth Edwards

Peter Gibson

David Duguid – trade envoy

James Sunderland

Jacob Young

James Daly

David Mundell

Danny Kruger Vis mer

Partiet har den siste tiden vært splittet og meningsmålinger har heller ikke vært på deres side. Tirsdag viser også en YouGov-måling for første gang at et flertall av konservative velgere mener Johnson bør gå av. Av alle spurte sier 69 prosent det samme.