Norske barn på sykehus etter klorlekkasje på Mallorca: − Et fullstendig drama

Kathrine Harestads (45) to barn ligger på sykehus etter en klorlekkasje ved et Ving-hotell i Palma de Mallorca.

Klorlekkasjen ved Ving-hotellet Seaclub i Alcudia på Mallorca mandag har etterlatt minst 26 personer skadet, melder avisen Cronica Balear.

Flere av de skadede er barn som nå ligger på sykehus, blant dem det norske søskenparet Matheo (9) og Zoya (12) Harestad Frøland fra Randaberg utenfor Stavanger.

Den norske familiens Mallorcaferie tok brått en svært skremmende vending midt på dagen mandag, forteller moren Kathrine Harestad (45) til VG fra intensivavdelingen på sykehuset i Palma tirsdag.

– Jeg tenkte terror. Jeg tenkte nervegass. Jeg tenkte alt mulig. Så skrek jeg at folk måtte komme seg unna, og at vi måtte få ambulanse hit fort, sier tobarnsmoren til VG, fortsatt sår og hes i stemmen etter gårsdagens dramatiske hendelse.

«Falt som fluer»

Det var midt på dagen mandag at hotellgjestene i Alcudia var invitert med på vanngymnastikk med en instruktør i bassenget, forteller Harestad.

Hennes og ektemannen Stian Frølands to barn var med, og var midt i en øvelse hvor de holdt i bassengkanten mens de sparket med bena da eksplosjonen kom som et gult lyn med røyk langs vannkanten, forteller moren.

Hun befant seg mindre enn én meter unna bassengkanten, og sier det gikk kun et par sekunder før hun følte seg helt lammet.

– Det var helt vilt. Det gikk fra full glede til at bassengområdet var som en slagmark, et fullstendig drama der alle brått sto bøyd og støttet seg til det som fantes av trær og parasoller. Folk kastet opp og falt som fluer rundt oss, forteller tobarnsmoren fra barneintensiven i Palma de Mallorca.

Rørlekkasje

I alt har ti turister blitt overført til lokale sykehus etter ulykken, skriver Cronica Balear. Avisen skriver også at et barn på syv år var i kritisk tilstand etter klorlekkasjen.

Ifølge ferieoperatøren Ving, som familien reiser med, er årsaken til ulykken at klor til bassenget har lekket ut av rørene, slik at klornivået har blitt for høyt i badevannet.

Det bor over 300 norske gjester på det aktuelle hotellet på Mallorca, opplyser Ving.

Hoppet ut i bassenget

Barnas far Stian Frøland var kjapp med å hoppe ut i bassenget etter at klorgassen skjøt ut, og fikk dratt barna ut av vannet.

Harestad forteller at de bar barna så langt unna røyken de kunne, og at de satte seg ned for å forsøke å hjelpe dem. Gassen var lammende sterk, sier hun.

De som trengte helsehjelp ble sendt til ulike sykehus i nærheten. Niåringen ble sendt rett til intensivavdelingen for barn i Palma med faren sin, mens datteren først ble sendt til et privat sykehus i Alcudia, før også hun, tre timer etter, ble sendt med moren i en ambulanse til barneintensiven.

Da VG snakker med familien ligger de to barna på rom ved siden av hverandre i Palma. Familien er nå lettet over i det minste å være samlet, sier moren.

På bedringens vei

Moren, som er intensivsykepleier av yrke, forklarer at de har fått beskjed om at barna har fått en kjemisk lungebetennelse, der klorgassen har etterlatt dem med et slags brannsår i lungene.

Sønnen, som først ble lagt i respirator, har kommet seg godt etter ulykken, forteller moren, mens datteren har ligget i respirator på intensivavdelingen for å få renset giften ut av blodet. De to voksne får kortisonbehandling mot klorinforgiftningen i form av tabletter.

Tirsdag kveld forteller Kathrine Harestad i en SMS at også 12-åringen er ute av respirator, og at barna dermed er over den verste kneiken.

– Vi fikk beskjed om at vi ikke kunne være i badebasseng resten av ferien og ikke gå til stranden før om 5-6 dager, noe de har gledet seg til. Så da er det lite igjen av ferien, skriver moren, før hun legger til:

– Men det har liten betydning akkurat nå!

Ikke alle får varige mén

– Ved klorgassutslipp kan man få en irritasjon, og den kan bli så kraftig at man trenger behandling, opplyser Mari Tosterud, avdelingsleder på Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Hun understreker at hun ikke kjenner til denne konkrete saken, samt hvilke desinfeksjonsmidler de bruker i bassengene på Mallorca.

– Hvor farlig er det å puste inn?

– Det er ganske ofte at man puster inn litt irriterende gasser og får lette symptomer som ikke trenger behandling hos lege eller på sykehus. Det er også personer som får varige mén, men da har de hatt alvorlige symptomer helt fra starten, sier Tosterud.

Det er flere ting som avgjør hvor alvorlig inntak av klorgass kan være, ifølge avdelingslederen – blant annet konsentrasjonen av gass i luften, hvor lenge man puster det inn, og om man befinner seg utendørs eller innendørs. Enkelte kan også være mer følsomme enn andre.

– Det at mange sendes til sykehuset betyr ikke nødvendigvis at det er alvorlig. I Norge har det vært flere tilfeller der man har sendt mange til observasjon for sikkerhets skyld etter en slik hendelse, legger avdelingslederen til.

Ving: Kommer til å fortsette å følge dem opp

Familien fra Randaberg sier de synes informasjonsflyten kunne vært langt bedre fra ferieoperatøren Ving.

Mandag kveld tok Ving kontakt for å sjekke hvordan det gikk, og det norske konsulatet har også vært på besøk, sier Kathrine Harestad.

– Det var ganske kaotisk i starten. Vi gikk jo i badetøy hele gjengen, sier moren, og legger til:

– Vi fikk beskjed om at det sto en kurv med frukt på hotellrommet. Det hjelper jo ikke så mye.

Tobarnsmoren understreker likevel at hun ikke bebreider Ving for ulykken.

– Jeg tenker at dette her kan selvfølgelig skje hvor som helst. Det er helt tilfeldig at det skjer her. Vi har vært på Sea Club seks ganger før og vært veldig fornøyd. Dette kunne skjedd på hvilket hotell som helst.

Sjef i Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson, sier til VG at de har fulgt opp gjestene sine tett i tiden etter ulykken.

– Jeg vet at mine kolleger har snakket med denne familien i dag, og vi kommer til å fortsette å følge dem opp slik at de føler seg trygge, også etter at de har kommet hjem til Norge, sier Ving-sjefen tirsdag.