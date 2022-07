SØKER: Et helikopter flyr over skredområdet i Canazei, Italia.

Fortsatt flere savnede etter skred i Italia: − Det er umulig å komme seg unna

Fem personer er fortsatt savnet etter skredet i nærheten av skianlegget Canazei i Italia søndag. Så langt er syv personer bekreftet omkommet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette skriver Associated Press.

Tirsdag ble det mulig for helikoptre å fly opp til ulykkesstedet og slippe av flere redningsmannskaper. I søket fant de kroppsdeler og turutstyr.

– Vi har funnet mange kroppsdeler i løpet av de siste to dagene. Dette er veldig vondt for de som finner dem og de som må analysere dem, sier Maurizio Dellantonio, president for Alpine Rescue Service.

Maurizio Dellantonio, president for Alpine Rescue Service.

– Det eneste jeg kan tenke på, er at det vi fant på overflaten, vil være det samme som det vi finner under skredet når isen smelter, eller ved graving, om der er en sjanse.

Myndighetene fryktet først at tretten personer var savnet, men tallet ble redusert til fem, ettersom åtte av de tretten gjorde rede for seg selv.

1 / 4 ISBREEN: Et helikopter tok dette bildet av fjellet Marmolada, to dager etter skredet. Skredet besto av store mengder is og stein. forrige neste fullskjerm ISBREEN: Et helikopter tok dette bildet av fjellet Marmolada, to dager etter skredet.

– Vi må være klare. Det er en veldig begrenset sjanse for å finne noen i live etter en slik hendelse, for kreftene i et skred av denne typen har en veldig stor innvirkning på folk, sier Alex Barattin i Alpine Rescue Service.

1 / 2 Ankomststasjonen for stolheisen opp til isbreen. Den ble ødelagt i skredet. Redningsstasjonen i nærheten av Punta Rocca. forrige neste fullskjerm Ankomststasjonen for stolheisen opp til isbreen. Den ble ødelagt i skredet.

Løsnet fra isbreen

Et stort stykke is løsnet fra isbreen Punta Rocca, som befinner seg på fjellet Marmolada. Dette startet et snøskred bestående av en blanding av is, stein og annet. Snøskredet fortsatte nedover fjellsiden og traff uvitende mennesker nedenfor.

Nicola Casagli, geolog og snøskredekspert ved universitetet i Firenze, sier at skredet var kraftigere enn et vanlig snøskred.

– Denne typen skred, med is og andre rester, er impulsive, raske og uforutsigbare hendelser, som når en veldig høy fart og involverer store masser. Det er umulig å komme seg i sikkerhet eller å oppfatte problemet på forhånd – før du oppfatter det er du allerede truffet.

Aktiver kart

Måtte lete med drone

På grunn av ustabilitet i terrenget holdt letemannskaper seg borte fra området og gjennomførte søk ved hjelp av droner, samtidig som helikoptre sirkulerte i området.

To i redningsmannskapet ble på stedet over natten, før de omsider kunne få assistanse på tirsdag.

Myndighetene har stengt alle ruter og stolheiser opp til isbreen, i frykt for ustabilitet og at flere deler av isbreen kan løsne.

Italias statsminister, Mario Draghi, besøkte redningsstasjonen i Canazei på mandag. Han er sikker på at skredet skyldes landets klimasituasjon.

Italias statsminister, Mario Draghi, under pressekonferansen i etterkant av skredet.

Italia er midt i en hetebølge, i tillegg til landet opplever sin verste tørkeperiode på 70 år, skriver Associated Press. Eksperter skal ha sagt at uvanlig lite snø i vintermånedene har eksponert isbreen for mer varme.

Se video av at isbreen løsner: