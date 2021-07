En død og flere savnet etter stor eksplosjon i Tyskland

En person er død og flere er savnet etter en stor eksplosjon ved et avfallsanlegg i Leverkusen ved Köln i Tyskland.

Brannvesenet i Köln melder om en stor eksplosjon i et avfallsanlegg i Leverkusen ved Köln i Tyskland torsdag formiddag.

Den tyske avisen Bild skriver at myndighetene klassifiserer situasjonen som en «ekstrem trussel». Avisen skriver at røykskyen er giftig.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters melder Welt TV at en person er omkommet. Flere ansatte skal være savnet, fire er kritisk skadet og minst tolv har fått lettere skader.

Like etter klokken 13.10 opplyser Currenta, selskapet som drifter anlegget, at brannen er slukket og søket etter de savnede pågår.

fullskjerm neste EKSPLOSJON: Tirsdag formiddag ble nødatene varslet om en stor eksplosjon på et avfallsanlegg i Tyskland. 1 av 3 Foto: Oliver Berg / DPA

Fare for ny eksplosjon

Politiet skriver klokken 11.24 på Twitter at situasjonen er uoversiktlig og at flere er skadet. Autobahn i området er sperret av.

Beboere i området blir bedt om å holde seg inne og lukke vinduer og dører. Folk som oppholder seg ute i området blir bedt om å søke tilflukt innendørs så fort som mulig.

Bild skriver at eksplosjonen skal ha skjedd ved avfallsanlegget som driftes av Currenta. Selskapet bekrefter at de fikk melding om eksplosjonen klokken 09.40 torsdag. Årsaken er ennå uklar.

En talsperson opplyser til Bild at det brant i et koblingsskap i tankanlegget. Avisen skriver at det var fare for at brannen etter eksplosjonen sprer seg til bygninger med tankanlegg med 100.000 liter brennbar væske.

Lokalavisen Kölner Stadtanzeiger skriver at innbyggerne i området er blitt advart mot risikoen for en andre eksplosjon. Sykehuset St. Remigius er i kriseberedskap.

Et av landets største kjemiske selskaper Bayern holder til i Leverkusen.

