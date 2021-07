KJEMPER FOR LIVET: Den nederlandske krimjournalisten Peter R. de Vries kjemper for livet på sykehus etter å ha blitt skutt på kloss hold tirsdag. Foto: BAS CZERWINSKI / ANP

Angrepet på nederlandsk journalist: − Det er sterkt urovekkende

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen mener at hendelsen foreløpig tyder på et direkte og brutalt angrep på en journalist og journalistikk som noen vil stoppe.

Angrepet «berører oss alle og i særdeleshet journalistikken som han er en integrert del av», sa den nederlandske medieministeren Arie Slob onsdag, ifølge Algemeen Dagblad.

Ministeren hadde hatt møter med både den nederlandske journalistforeningen og (NVJ) og Redaktørforeningen etter den profilerte nederlandske krimjournalisten Peter R. de Vries ble skutt på åpen gate i Amsterdam tirsdag.

Slob ønsker ikke å forskuttere politietterforskningen når det gjelder motivet for det han kaller «et feigt angrep», men mener at sikkerheten til journalister lenge har vært under press.

– Uansett motiv, dette er rett og slett ikke akseptabelt og påvirker rettsstaten som journalistikken er en del av, sier Slob. Som mener det må gis klar beskjed: «Ikke rør journalister».

Medieminister i Nederland Arie Slob. Foto: KOEN VAN WEEL / ANP

– Sterk urovekkende

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, peker på at det skal være trygt å drive kritisk og fri journalistikk.

– Det er fryktelig og sjokkerende at man ser en sånn type angrep på en journalist på åpen gate i Amsterdam. Foreløpig tyder det på at dette er et direkte og brutalt angrep på en journalist og journalistikk noen vil stoppe, sier hun til VG

En av mennene som ble pågrepet etter at de Vries ble skutt, ble onsdag løslatt.

Det melder Algemeen Dagblad, som videre skriver at de to andre pågrepne, en 35 år gammel mann fra Polen og en 21 år gammel mann fra Rotterdam, fremstilles for varetektsfengsling fredag.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

– I vestlige demokratier har vi kanskje tatt pressefriheten litt for gitt, sier Floberghagen og peker på at det de siste årene har vært flere drap og fysiske angrep på journalister i Europa.

– Det er sterkt urovekkende.

Floberghagen mener det er helt avgjørende at politiet får tatt både de som skjøt og de som eventuelt måtte stå bak.

– Dessverre ender 90 prosent av drapene på journalister i verden ikke med domfellelse, avslutter Floberghagen.

Skal ha stått på narkotopps «dødsliste»

Tirsdag kveld sa Amsterdams ordfører Femke Halsema at De Vries kjemper for livet på sykehus. Onsdag er det foreløpig ingen nyheter om helsetilstanden.

fullskjerm neste Flere legger blomster og viser sin støtte til Peter R. de Vries ved åstedet onsdag.

Nederlandske medier knytter angrepet på De Vries til den omfattende rettssaken mot den marokkansk-nederlandske narkotoppen Ridouan Taghi.

De Vries er rådgiver for aktoratets stjernevitne og tidligere gjengmedlem Nabil Bakkali.

I 2018 ble Bakkalis bror skutt og drept, og hans advokat Derk Wiersum ble skutt og drept på åpen gate i Amsterdam i 2019.

Kort tid etter angrepet på De Vries meldte lokalavisen Breda Vandaag om bevæpnet politi utenfor huset til Bakkalis nåværende advokat Peter Schouten. Schouten ble brakt i sikkerhet tirsdag kveld.

Det er ikke kjent om angrepet på de Vries er relatert til denne saken.