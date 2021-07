DEMONSTRANTER: Tusener av cubanere fylte gatene i protest mot mangel på mat og medisiner og stadige strømbrudd. Foto: AP / NTB

Cubas president med TV-innrømmelser: – Åpenbart tegn på intern maktkamp

I en TV-sendt tale sier Cubas president Miguel Díaz-Canel at regjeringen har håndtert krisen i landet dårlig. Cuba-forsker Vegard Bye mener det tyder på at presidentens posisjon er svekket internt i kommunistpartiet.

Av Lena Rustan Fidjestad og NTB

Hittil har den cubanske regjeringen lagt skylden på sosiale medier og USA for demonstrasjonene i helgen, de største landet har sett på mange år.

I en TV-sendt tale til befolkningen tar Díaz-Canel for første gang selvkritisk. Han erkjente at staten har sviktet og at det spilte en rolle for protestene mot matmangel, økende priser og andre utfordringer folket møter.

– Vi må lære av uroen. Vi må også analysere problemene våre for å handle og unngå gjentagelser, sa han i talen.

INTERNETT: Tilgangen til internett er gjenopprettet på Cuba, etter at det ble stengt ned for å hindre organisering av demonstrasjoner. Foto: Eliana Aponte / AP / NTB

Reaksjon på demonstrasjonene

Talen er en reaksjon på at tusener av cubanere i helgen fylte gatene i byer over hele landet, for å protestere mot mangel på mat og medisiner og stadige strømbrudd. Mange krevde også raskere vaksinering mot korona.

Det var også krav om politiske endringer i et land som har vært styrt av kommunistpartiet som har hatt maktmonopol siden revolusjonen i 1959.

– Vårt samfunn er ikke et samfunn som skaper hat, og disse menneskene handlet med hat, sa Díaz-Canel som beskyldte noen av demonstrantene for plyndring og hærverk.

– Uttrykk for at «de gamle gutta» må inn igjen

Bye sier til VG at talen kan reflektere svekket intern stilling i partiet for presidenten. Forskeren peker også på at avgåtte president Raúl Castro har blitt hentet inn for å delta i politbyrået i Havanna.

– Jeg tror det er ganske utbredt oppfatning internt i systemet at Díaz-Canel har kommet veldig dårlig ut, og at Raúl Castros forsøk på å overlate styringen til neste generasjon under ledelse av Díaz-Canel har slått feil.

Han trekker også fram videoen der Ramiro Valdés Menéndez, som var utenriksminister i mange år, møter demonstrantene på gaten i en slags dialog.

– Det gir uttrykk for at «de gamle gutta» må inn igjen, og at utvelgelsen av Díaz-Canel har vært mislykket. Det er et åpenbart tegn på intern maktkamp.

VAKT: Politi står vakt ved den tidligere nasjonalforsamlingen i sentrum av Havanna etter demonstrasjonene i helgen. Foto: Eliana Aponte / AP / NTB

– Kan være første steg mot dialog

Samtidig mener han innrømmelsen er uttrykk for at presidenten erkjenner at han er ute på dypt vann og ikke har klart å håndtere situasjonen.

– Det kan være første steg mot dialog, hvilket er positivt. I denne roligere perioden etter demonstrasjonene er det viktig å få i gang en dialog, før dette eksploderer igjen, for det er kun et tidsspørsmål, sier Bye.

Bye sier demonstrasjonene handler om mer enn strøm, medisiner og mat.

– Dette er en langt mer grunnleggende kollaps for hele det politiske og økonomiske system på Cuba.

Dyp krise

Cubas økonomi er rammet av den verste krisen på årevis på grunn av kollapsen i turistnæringen etter koronapandemien, USAs sanksjoner og ineffektiv styring.

Tidligere president Donald Trump strammet kraftig inn på blokaden av landet, og president Joe Biden har ikke tatt skritt for å lette på sanksjonene.

I talen anklaget Díaz-Canel demonstrantene for å utnytte det han kalte den komplekse situasjonen fordi «de ikke ønsker at revolusjonen skal lykkes eller at Cuba skal utvikle et sivilisert og respektfylt forhold til USA».

Forskeren forteller at det i kulissene jobbes med å få i gang opprop og dialog internasjonalt.

– Det store kravet er at det må bli slutt på overgrepene, at det må skje demokratisk endring og nasjonal dialog på Cuba. Det må kommuniseres med demonstrantene og representanter for opposisjonen for å søke politisk fellesskap, samt politiske løsninger og økonomiske reformer

ARRESTERT: Det er verifisert tresifret antall fengslede på Cuba de siste dagene. Foto: YAMIL LAGE / AFP

Tresifret antall arresterte

Hvor mange demonstranter som er arrestert er uklart. Til nå er et par hundre arrestasjoner verifisert, ifølge Bye.

– Jeg forsøker å finne mer konkrete tall. Det er mange rykter om flere drepte enn oppgitt. Situasjonen utvikler seg hele tiden.

Foreløpig er et dødsfall bekreftet av innenriksdepartementet på Cuba, 36 år gamle Diubis Laurencio Tejeda.

Ifølge forsker ved Universitetet i Oslo, Ståle Wig stiger antall arresterte.

– Det sirkulerer flere ubekreftede videoer av folk som blir arrestert i husene sine, samt videoer og meldinger om drap, skuddsår og andre skader, sier Wig.

Det er også publisert en video, filmet fra en balkong i Havanna de siste dagene, som viser minst ti busser, lastet med politi kledd i sivil som stiger ut i gatene med slagvåpen i hendene.

– De settes inn mot demonstrantene for å gi inntrykk av at «folket» reiser seg mot dem, kommenterer Bye.