Hun får 1,8 milliarder i skilsmisseoppgjør

Det lange og bitre skilsmisseoppgjøret mellom den russiske oligarken Farkhad Akhmedovser og ekskona ut til å ende med en utbetaling på 1,8 milliarder kroner.

Russiske Tatjana Akhmedova krevde opprinnelig tre ganger så mye og vant fram i retten i 2016.

Siden har hun ført rettssaker «verden rundt» for å få sin eksmann Farkhad Akhmedov til å betale henne pengene.

Nå ender det til slutt med at han betaler henne 1,8 milliarder kroner, melder den russiske utgaven av Forbes, med Akhmedovs advokater som kilde.

Kampen om i alt mer enn fem milliarder kroner har stått mellom den Putin-tro oligarken Farkhad Akhmedov (66), hans ekskone Tatjana Akhmedova (52) og deres felles sønn Temur Akhmedov (27).

Moren vant i rettssak mot sønnen i april. Han ble av en britisk rett kjent skyldig i å ha vært med på å hindre at moren fikk utbetalt de pengene hun ble tilkjent i 2016. Temur Akhmedov ble dømt til å betale moren drøyt 900 mill. kroner.

Nå kommer altså nyheten om at hans far har gitt etter og er villig til å betale sin ekskone 1,8 milliarder kroner. Farkhad Akhmedov ser likevel på det hele som en seier og uttaler ifølge Forbes at hun sitter igjen med «et ødelagt trau».

Den russiske milliardæren sier gjennom en talsperson:

– Jeg er nå fullstendig fri – det er viktigere enn penger.

Han skal være god for en milliard pund, eller drøyt 12 milliarder kroner etter dagens kurs. Foruten store aksjeposter har han en verdifull kunstsamling med verker av blant andre Andy Warhol og Mark Rothko, luksusleiligheter – og ikke minst Roman Abramovitsj’ tidligere superyacht.

Tatjana Akhmedova har tidligere prøvd å få ut pengene sine ved å gå til rettssak på Marshalløyene, i Dubai, i Liechtenstein og i New York. Hun er bosatt i Storbritannia, mannen i Russland og sønnen i Dubai.

Da dommeren avsa sin dom mot Temur Akhmedov, var hun tydelig inspirert av Lev Tolstojs «Anna Karenina» og uttalte at «hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte».

Forbes har ikke klart å få noen kommentar fra Tatjana Akhmedova eller hennes advokater.

Paret giftet seg i 1993 og var sammen fram til 2000, ifølge russiske medier. Tatjana tok ut søknad om skilsmisse i Storbritannia i 2003. De to ble imidlertid ikke endelig skilt før i 2013. Farkhad Akhmedov har også tre barn fra andre ekteskap.

En annen Putin-tro og enda rikere oligark, Vladimir Potanin, kan komme til å slå Akhmedovs «rekord» i skilsmisseutbetaling. The Times og The Telegraph har tidligere i 2021 skrevet at hans ekskone Natalja har krevd rundt 70 milliarder kroner av en formue som – ifølge amerikanske Forbes – ligger på 160 milliarder kroner.