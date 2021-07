FLERE REISENDE: Regjeringen fjernet det generelle reiserådet for EØS, Schengen og Storbritannia 5. juli. Allerede samme dag var det høyere reiseaktivitet på Gardermoen. Foto: Gabrie Aas Skålevik / VG

Nye reiseråd denne uken: Slik ligger landene an

Nesten hele Sverige kan bli grønt – men det kan bli innført krav om innreisekarantene for nesten hele Danmark.

Hver uke vurderer Folkehelseinstituttet (FHI) reiseråd for EØS, Schengen, Storbritannia og noen land og områder utenfor.

Siden FHI kun vurderer å farge land og områder grønne i partallsuker, kan karantenekravet bli fjernet for flere reisende fra steder fra og med mandag.

Det endelige svaret kommer først i slutten av denne uken. Men ifølge VGs oversikt ser det ikke ut som det blir store endringer denne uken - med unntak av regioner i Danmark og Sverige.

I kartet under kan du se hvordan reiserådene kan bli neste uke:

Dette betyr fargene Grønn Det er ikke krav til å ha med en negativ test tatt før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Rød Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerød Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Les mer om hva som gjelder for deg på helsenorge.no. Vis mer

Disse kan bli grønne

Når et område blir grønt, kan uvaksinerte reise til Norge uten å sitte i karantene. Men man må likevel ta en test på grensen og fylle ut innreiseskjema. Også uvaksinerte utlendinger bosatt i grønne området slipper inn i Norge.

Foreløpig oppfyller fire svenske regioner kriteriene for å bli grønne:

Reisende fra Blekine län, Jönköpings län, Kalmar län og Kronobergs län ligger an til å slippe karantene i Norge.

I så fall vil nesten hele Sverige bli grønt, men unntak Norbottens län og Värmlands län.

Men: Värmland ligger an til å gå fra rød til oransje. Per nå innebærer oransje de samme reglene som rød, men regjeringen har varslet at det kan komme egne reiseråd for oransje land og områder.

Som land har Sverige et lavere smittetrykk enn Norge. De siste tallene fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) viser at Norge i uke 25 og 26 har registrert 48,68 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, mens Sverige har registrert 38,26 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I tillegg til de svenske regionene, kan også Kajanalan i Finland og Latvia bli grønne.

Disse kan bli oransje

Kun fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste halvår, slipper innreisekarantene fra oransje og røde områder. Men de må kunne dokumentere dette med et verifiserbart EU-coronasertifikat.

Liechtenstein og regionen Egentliga Finland i Finland ligger nå an til å bli oransje. Det gjør også de tre danske regionene Midtjylland, Nordjylland og Sjælland.

Region Hovedstaden i Danmark og Päijänne-Tavastland i Finland er oransje fra før, men ligger nå an til å bli røde. Det innebærer ingen endring i dagens reiseregler, men viser at regionen har registrert et høyere smittetrykk.

Dersom samtlige endringer for Danmark blir innført, vil kun Syddanmark være grønn.

Lilla og mørkerøde områder

Enkelte land som står på EU-kommisjonens liste over trygge tredjeland, altså land utenfor EØS, Schengen og Storbritannia, kan bli lilla. Det innebærer at kjærester, besteforeldre m.fl. kan komme til Norge.

Landene blir vurdert etter de samme kriteriene som grønne land. Men FHI skriver på sine sider at de ikke har nødvendige og pålitelige data for alle landene på EUs liste. Dermed er det vanskelig å si noe om hvordan disse landene nå ligger an.

Dersom land eller områder har flere enn 500 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, kan de blir definert som mørkerøde. Det betyr at uvaksinerte reisende må på karantenehotell i Norge.

Per nå er ingen land i EØS, Schengen eller Storbritannia mørkerøde, men Kypros og Storbritannia er nær ved å oppfylle kriteriet.

Storbritannia har de siste 14 dagene registrert 493 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, mens Krypos har registrert 478,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i samme periode.

I kartet under kan du se de gjeldende reiserådene: