Ble kidnappet som to-åring: Her gjenforenes han med familien sin etter 24 år

Faren ga aldri opp håpet om å finne sønnen som ble kidnappet i 1997. Denne uken kunne han endelig avslutte letingen.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

Guo Xinzhen ble kidnappet øst i Kina som to-åring. Forsvinningen førte til et tilsynelatende endeløst og desperat søk etter gutten. 24 år senere er letingen over, skriver CNN.

Politiet i Liaocheng i Shandong-provinsen sa mandag denne uken at de hadde funnet Guo, og at han var gjenforent med sine foreldre. Han er nå 26 år gammel.

En video, som politiet har publisert, viser at familien holder rundt hverandre mens de gråter.

– Vi har funnet deg, du er tilbake, sier familien under det emosjonelle møtet.

Som to-åring ble han bortført utenfor hjemmet sitt av en ukjent kvinne, sa foreldrene hans til politiet i 1997.

Myndighetene samlet inn blod, DNA-prøver og andre bevis. men med begrenset teknologi på forsvinningstidspunktet forble saken uløst, opplyste politiet på sosiale medier tirsdag.

Saken ble aldri avsluttet, og politiet sier at de har etterforsket saken de siste 24 årene.

Faren sluttet aldri å lete

Guo Xinzhens far, Guo Gangtang, sluttet heller aldri å lete. Etter at sønnen hans ble kidnappet, startet han et søk over hele Kina. Han syklet på en motorsykkel gjennom nesten alle de store provinsene i landet.

Det vil si rundt 500.000 kilometer, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Det eneste han hadde med seg var en pose med plakater og et flagg med et bilde av sønnen. Faren brukte alle sparepengene sine på letingen og måtte erstatte motorsykkelen sin ti ganger i løpet av den lange reisen, ifølge nyhetsbyrået.

Her ble Guo Xinzhen sporet opp:

Faren sitt omfattende søk fikk nasjonal oppmerksomhet da filmen «Lost and Love», inspirert av letingen, ble gitt ut i 2015.

Ifølge Xinhua førte farens arbeid til at mer enn 100 kidnappede barn ble sporet opp og gjenforent med familiene sine.

Ny teknologi

Ved bruk av den nyeste teknologien, inkludert DNA-analyse, fant Departementet for offentlig sikkerhet en potensiell «match» i Henan-provinsen.

De sporet opp mannen og ved hjelp av DNA-testing kunne de bekrefte at det var savnede Guo Xinzhen.

Politiet sier på sosiale medier at de har arrestert to personer som innrømmer at de har kidnappet Guo. De skal ha solgt barnet, men det er uklart hvem gutten ble solgt til.

Politiet har ikke offentliggjort detaljer om oppveksten hans.

Barnebortføring og menneskehandel har lenge vært et stort problem i Kina. Mange foreldre finner aldri barna sine igjen.

Aktivister og eksperter sier at problemet ble forverret av Kinas ettbarnspolitikk. I mai kunngjorde regjeringen at de ville begynne å la par få opptil tre barn.

Det var likevel ønsket å få en gutt i flere tiår. Noe som skapte et marked for bortførte guttebarn, mens jentebarn ble solgt til utenlandske adoptivforeldre.

Det finnes ikke tall på hvor mange barn som blir kidnappet i Kina hvert år.