SPRIKENDE FORKLARINGER: Det er fremdeles usikkerhet rundt motivet for drapet på Haitis president Jovenel Moïse. Foto: Andres Martinez Casares / X03701

Stor uro etter presidentdrap: − Vi trenger absolutt hjelp

Drapet på president Jovenel Moïse har fått store konsekvenser for Haiti. Regjeringen har bedt om hjelp fra USA og FN, og Haiti-kjenner sier til VG at det er skyting mellom ulike gjenger og politiet.

Av Petter Klund

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Vi trenger absolutt hjelp, og vi har bedt våre internasjonale partnere om hjelp, sier midlertidig statsminister Claude Joseph til AP.

– Hva skal vi gjøre? Skal vi la landet ende i kaos? La eiendom bli ødelagt? Folk drept etter drapet på presidenten? Vi ber ikke om en okkupasjon av landet. Vi ber om en liten styrke som kan hjelpe oss, og så lenge vi er svake, trenger vi hjelp fra våre naboer.

Det sa landets valgminister, Mathias Pierre, når han og flere i regjeringen denne helgen ba USA og FN om hjelp til å beskytte viktig infrastruktur.

Haiti har den siste uken vært sterkt preget etter at president Jovenel Moïse ble skutt og drept i sin egen leilighet.

Førstedame Martine Moïse ble også hardt skadet i det dødelige angrepet. Lørdag kom midlertidig gladnyheten: – Jeg er i live, takk Gud, sa hun i et innlagt lagt ut på sosiale medier.

UVENTET: Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp mener at man ikke kunne forutse drapet av president Jovenel Moïse. Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Ukjent motiv

– Allerede har flere tusen blitt fordrevet ut av hovedstaden Port-au-Prince på grunn av vold i fattige områder. Det er skyting mellom ulike gjenger og mellom gjengene og politiet, sier Haiti-kjenner Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp til VG.

Landet har siden 2018 vært preget av uro, men det har eskalert ytterligere etter drapet:

– Vi har sett en spent situasjon i landet med en dyp konflikt mellom ham og opposisjonen, som har ført til økt uro, sier han og sikter til den avdøde presidenten.

Haitiske myndigheter mistenker nå at 28 personer kan stå bak det dødelige angrepet. Så langt er kun 20 av dem pågrepet. Ifølge CNN er fremdeles fem mistenkte på frifot, mens tre av dem har blitt drept.

Av de 28 personene som er anklaget for angrepet, skal 26 ha vært colombianske ekssoldater, mens de to resterende har av politiet blitt identifisert som amerikanske agenter.

HOLDER VAKT: Haitiske soldater holder vakt etter attentatet mot president Jovenel Moïse tidligere denne uken. Foto: Joseph Odelyn / AP

Skeptiske til politiets teori

The Guardian trekker frem at det er flere som stiller spørsmål ved politiets teori.

Påstandene og teoriene, som går imot politiets opprinnelige teorier, stammer stort sett fra opposisjonspolitikere og lokale medier – uten at det har vært mulig å etterprøve dem.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Haitiske politietterforskere på jobb utenfor Moïse sitt hus. Foto: Jean Marc Herve Abelard / EFE

Den sentrale opposisjonspolitikeren Steven Benoit fortalte til en radiokanal at Moïse ble «drept av sine egne vakter, ikke av colombianerne». Dette er påstander som man ikke har kunnet dokumentere.

Medieoppslag, basert på anonyme kilder, påstår også at «det colombianske mannskapet var tilkalt for å beskytte den tidligere statslederen etter gjentagende trusler mot ham».

Den colombianske avisen El tiempo skriver at de ankom Haiti i 2.30-tiden samme natt, altså en drøy time etter at presidenten ble drept.

– Umulig å ta stilling til

Hindahl var sist i Haiti i mai 2019. Han har innsikt i de lokale forholdene gjennom kontakt med kolleger og andre personer som befinner seg i landet. Han forteller at befolkningen frykter hva som vil skje fremover og at de aktivt søker en forklaring.

Selv om spekulasjonene rundt drapet er mange – mener han de er vanskelige å ta stilling til:

– Jeg stiller spesielt spørsmål rundt hvorfor dette skjer akkurat nå. Moïse har selv nektet å gå av, men nå nærmet det seg slutten av hans presidentperiode.

Også høyskolelektor Jørgen Sørlie Yri ved Høgskolen i Østfold er usikker.

– Jeg har prøvd å bli klok på dette, men det er vanskelig å komme med et tydelig svar. De som står bak angrepet har mest sannsynlig betydelig med ressurser. Jeg tviler sterkt på at det kan være haitiske demonstranter eller andre i middelklassen.

Natt til mandag ble det kjent at det amerikanske forsvarsdepartementet sender sikkerhets- og rettseksperter til Haiti, skriver NTB.

Gruppen består i hovedsak av personell fra USAs sikkerhetsdepartement og FBI, opplyser Pentagons talsperson John Kirby til Fox News Sunday.

– Det er slik vi best kan bruke våre ressurser akkurat nå, å hjelpe dem med å få oversikt over denne hendelsen og finne ut hvem som er skyldige, og hvordan vi best kan stille dem til ansvar, sa Kirby i intervjuet som er gjengitt av Reuters.

USA har så langt avslått ønsket fra Haitis midlertidige regjering om å sende militære styrker.