VARME: En strand i Vancouver i British Columbia 27. juni. Foto: JENNIFER GAUTHIER / REUTERS

Frykter én milliard skalldyr døde i hetebølge: − En katastrofe

Zoologiprofessor Christopher Harley anslår at én milliard skalldyr og andre sjødyr kan ha dødd i hetebølgen i Vancouver forrige uke.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Vestkysten av Nord-Amerika fikk merke ekstreme temperaturer i slutten av juli.

Nå er ekstremvarmen kommet til Death Valley i USA, men allerede da ble det satt varmerekorder i både USA og Canada flere dager på rad. Temperaturene toppet seg med 47,8 grader i Hermiston i Oregon og 49,5 grader i Lytton i British Columbia.

I provinsen British Columbia ble det meldt om tre ganger så mange uventede dødsfall som normalt i samme periode, ifølge rettsmedisiner-sjef Lisa Lapointe.

BEKYMRET: Christopher Harley slik han fremstår på universitetets side. Foto: University of British Columbia

Nå ropes det også varsku for det marine dyrelivet. CNN har snakket med Christopher Harley som er professor ved zoologi-instituttet ved Universitetet i British Columbia.

Han driver The Harley Lab og forsker på effekten av klimaforandringer langs kysten. Søndag 27. juli observerte han døde blåskjell om lå åpne og råtnet på Kitsalano-stranden i Vancouver.

– Det var en katastrofe

– Jeg kunne lukte stranden før jeg kom dit, for det lå allerede mange døde dyr der fra dagen før, som var den varmeste. Jeg begynte å sjekke bare min lokale strand og tenkte «Dette kan ikke være bra.»

Dagen etter tok han og en student turen til Lighthouse Park i Vest-Vancoucer, et sted han har besøkt jevnlig de siste drøyt tolv årene.

– Det var en katastrofe der. Det er en svært vidstrakt muslingbanke som dekker kysten og de fleste av dyrene der hadde dødd, sier han til CNN.

For varmt for skjellene

Ifølge professoren fester skjellene seg til steiner og andre overflater som vanligvis blir utsatt for luft og sol ved lavvann. Men de kan ikke overleve temperaturer over 38 grader veldig lenge.

HAVET: En ung gutt hopper fra brygga ved Cresent Beach utenfor Vancouver. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

I sentrum av Vancouver var temperaturene rundt 37–39 grader den helgen. På strendene skal det ha vært enda varmere.

Ved hjelp av et varmesøkende kamera, observerte Harley og studenten overflatetemperaturer på rundt 52 grader.

Når lavvannet sammenfaller med den varmeste tiden på dagen, kan ikke dyrene overleve til vannet stiger igjen, ifølge Harley.

LIVVAKT: En livvakt på Crescent Beach utenfor Vancouver 6. juli. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

Han anslår at så mange som en milliard skjell og andre sjødyr har dødd i hav- og sundområdene rundt Vancouverøya.

Farevarsel

Også marinbiologen Brian Helmuth ved Northwestern University, sier til CNN at når muslingbanker som korallrev dør, er det som et varsel for havets helse som kan gi store ringvirkninger.

– Når vi ser muslingbanker dør, er det nesten som trær i skogen som gir et habitat for andre arter. Så det er veldig opplagt når en muslingbak dør, sier han.

Flere eksperter har knyttet den ekstreme varmen til stadige økende utslipp av klimagasser.

Rekordbyen Lytton ble senere nærmest totalskadet i buskbrann.

