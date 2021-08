Infrastrukturpakken er omsider lagt fram for Senatet

Senatorene som har forhandlet om den store infrastrukturpakken, kunne søndag legge fram det endelige lovforslaget i Senatet. Nå venter saumfaring av forslaget, får en avstemning kan ventes innen noen dager. Her snakker Kyrsten Sinema, som leder forhandlingene for Demokratene, under en pressekonferanse etter at partene var blitt enige om pakken. I bakgrunn står flere av de andre senatorene som har deltatt i forhandlingene. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB