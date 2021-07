ANKLAGE FOR JUKS: Leder for Kristdemokraterna Ebba Busch. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Svensk partileder anklages for å herme etter Kamala Harris

I helgen holdt den svenske partilederen Ebba Busch en direktesendt tale. Nå anklages hun for å ha rappet deler av talen fra USAs visepresident Kamala Harris.

Av Lars Hægeland

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Hvis du sparer til pensjon for å sikre fremtiden din – så er dette du de leter etter. Hvis du har tatt pantelån for å kjøpe deg et hjem – så er det deg de leter etter.

Slik ordla lederen for Krfs svenske søsterparti Kristdemokraterna seg under en tale fra Almedalsveckan i helgen. Arrangementet, som er tilsvarende den norske arendalskua foregikk digitalt i helgen og flere kjente svenske politikere holdt i den forbindelse taler.

Nå beskyldes imidlertid Busch for å ha snappet Almedal-talen hun holdt søndag kveld. Flere videoer på Twitter viser likheter til Kamala Harris tale i en visepresidentdebatt i forkant av det amerikanske presidentvalget 2020.

– Hvis du har en underliggende sykdom: hjertesykdom, diabetes, brystkreft – så ser de etter deg. Hvis du elsker noen som har en underliggende sykdom – så leter de etter deg, sa Harris under presidentdebatten.

I DEBATT: Visepresident Kamala Harris under presidentvalgkampen 2020. Foto: ROBYN BECK / AFP

Partiet: – Ikke planlagt

Partiet på sin side tilbakeviser at det er snakk om plagiat. Fungerende pressesjef i partiet, Joel Apelthun, mener likhetene skyldes rene tilfeldigheter.

– Jeg har sjekket det ut, jeg har sjekket med personen som skrev dette, og personen har ikke sett dette før og har ikke fulgt amerikanske debatter under valget. Det hørtes tilfeldig ut og er ikke plagiering, sier Apelthun til Aftonbladet.

På spørsmål fra avisen om pressesjefen selv så likheter mellom talene er Apelthun fortsatt klar i sitt svar.

– Det er lignende elementer, men jeg avviser på det sterkeste at det handler om plagiering.

Partiet var for øvrig ett av flere partier som i juni stemte for mistillitsforslaget mot statsminister Stefan Löfven.

Taleskribent Simon Westberg benekter også på Twitter anklagene om at han skal ha kopiert Kamala Harris og forklarer at talen var basert på en retorisk grep basert på det venstreorienterte konseptet "Eat the rich".

– Og slik er det med den saken. Men det er interessant å merke seg at noen har påpekt at farlig «høyrepopulistisk retorikk» dermed også brukes i en lignende variant av den amerikanske venstresiden, skriver han.