fullskjerm neste SKOGBRANN: Brannen har spredt seg til flere landsbyer i Libanon, og på høye temperaturer og vind har gjort slukningsarbeidet vanskelig. 1 av 5 Foto: Kyrre Lien, VG

Flammene omringet familiehjemmet: − Vi fikk ingen hjelp av myndighetene

AKKAR, LIBANON (VG) Da brannen holdt på å sluke huset deres, var det ikke brannvesenet de måtte stole på, men naboene.

Av Kyrre Lien

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Velkommen til helvete, dette er Libanon.

Michel Tanous (30) skuer utover dalen mens et helikopter stuper ned fjellsiden og tømmer et lass med vann på brannen like ved.

Hele natten har han og familien kjempet mot flammene som har herjet med den knusktørre barskogen rundt dem.

– Vi var helt alene, og brannen kom nærmere hele tiden. Vi holdt på å bli omringet, forteller han.

Akkurat nå pågår det dødelige skogbranner i flere middelhavsland, som Tyrkia, Hellas og Libanon.

Skogbrannene i Libanon raser nord i landet, og har også spredt seg over til nabolandet Syria.

Brannene føyer seg inn i rekken med problemer Libanon har hatt det siste halvannet året, etter at økonomien i Libanon kollapset i 2019.

SLUKKING: Frivillige, mange av dem unge gutter, bidrar i slukningsarbeidet. Foto: Kyrre Lien, VG

Kjempet alene

– Vi fikk ingen hjelp av myndighetene. De er røvere og har vært fraværende under brannen, forteller Michel.

De siste dagene har han og resten av landsbyen kjempet nærmest alene mot flammene rundt dem. Flere titalls mennesker er blitt evakuert, og minst 20 er skadet.

– Vi har ikke sovet, og hele infrastrukturen har brent bort. Nå har vi hverken vann eller strøm, forteller han.

Lukten av brent plast og skog henger tungt i luften.

Frivillige fra sivilforsvaret og naboer bidrar, samt noen militærhelikoptre, men brannfolk er så godt som fraværende.

En av dem som bidro i slukningsarbeidet, var en femten år gammel gutt som i kaoset som oppsto, falt ned i det bratte terrenget og døde.

SKOGBRANN: lak Rouhe har med seg motorsagen sin for å bidra i arbeidet. Foto: Kyrre Lien, VG

– Dette er en grusom situasjon. Det er første gang vi har sett en så stor skogbrann her, forteller Cyntia Abdo (31).

Hun reiste fra hovedstaden Beirut for å hjelpe familien med å redde familiehjemmet.

Flammene stoppet bare noen meter unna husveggen, som nå er omringet av svarte skjeletter av trær.

– Vi elsker skogen vår. Det var det eneste vakre og gode vi hadde igjen i landet vårt etter den økonomiske kollapsen. Nå er alt borte, forteller hun.

SVIDD: Det er skogområdene i Akkar som er rammet av skogbrannene. De anses som blant Libanons vakreste. Foto: Kyrre Lien, VG

– På grunn av klimaendringene blir det varmere her i Libanon, og vi vil kunne se flere branner og de vil bli mer intense. Vi trenger planer for å forberede oss på det verste, forteller den libanesiske klimaforskeren Nadim Farajalla.

Også han er svært kritisk til de libanesiske myndighetenes manglende brannberedskap.

I 2019 ble landet rammet av voldsomme skogbranner, og han mener myndighetene har lært lite siden da.

– Vi har ikke nok personell, og utstyret er gammelt og utdatert. Vi mangler også skikkelige planer for hvordan vi skal håndtere brannene, mener han.

MILITÆRET: Omtrent den eneste offentlige innsatsen som var mot brannen, var militæret. Foto: Kyrre Lien, VG

Tror brannen er påsatt

Klimaforskeren tror det er større sannsynlighet for at brannene er påsatt, enn at man kan legge skylden direkte på klimaendringene.

At den er påsatt, støttes også av mange av mange av innbyggerne i Akkar, slik som Michel Tanous (30), som holdt på miste hjemmet sitt.

Libanesiske myndigheter har til nå ikke kommentert årsaken til brannene.

Ordføreren i nabolandsybyen, Omar Massoud, fortalte til nyhetsbyrået AP at det allerede er mye skade.

– Som du ser, når været og vinden er såpass mye, så klarer vi ikke å kontrollerer brannen - selv om vi får hjelp fra helikopterne til militæret, fortalte han.

Den midlertidige statsministeren Hassan Diab gikk også ut og ba om assistanse fra Kypros for å bekjempe flammene.

TYRKIA: Skogbranner har herjet i Tyrkia de siste dagene. Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Tyrkia i brann

Også i Tyrkia pågår det nå voldsomme skogbranner. Der har minst fire personer mistet livet som følge av brannene som herjer langs kysten, ikke langt fra feriestedet Antalya.

Nyhetsbyrået NTB melder at 180 mennesker er skadd, og flere tusen brannfolk kjemper mot flammene. Myndighetene etterforsker om brannene er påsatt.

Bilder i sosiale medier og på tyrkiske TV-kanaler viser folk som forlater bilene sine og løper for livet gjennom røykfylte gater.

Både Russland og Ukraina har bidratt med med fly for å bekjempe flammene som herjet langs kysten.

– Etter at flyene ankom i formiddag har vi klart å vri situasjonen i en mer positiv retning, fortalte president Recep Tayyip Erdogan til reportere fredag.

Skogsminister Bekir Pakdemirli uttalte at brannene raste i seks provinser, og at de lovte å finne de ansvarlige for brannene.

– Situasjonen blir sakte men sikkert bedre, men vi kan fremdeles ikke si at vi har helt kontroll, fortalte han.

VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs reporter med base i Midtøsten. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

VG I LIBANON: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Libanon. Foto: Benedicte Tobiassen

