Tingretten i Hillerød i Danmark. Foto: Retten i Hillerød

Norsk kvinne varetektsfengslet fire uker i Danmark

Publisert: 12.01.18 21:51

UTENRIKS 2018-01-12T20:51:04Z

En norsk kvinne i 40-årene er varetektsfengslet for fire uker i Danmark etter at en mann døde i desember.

Det var onsdag at retten i Hillerød forlenget fengslingen av kvinnen, som ble pågrepet den 2. januar.

– Skjerpende omstendigheter

– Det er en ny og utvidet siktelse. Hun ble siktet for kroppsskade med døden til følge. Omstendigheten anses som særdeles skjerpende, sier Karsten Erichsen, sekretariatssjef ved retten i Hillerød, til VG.

Det var den 28. desember at kvinnen, ifølge siktelsen, like før klokken ett om natten skal ha tildelt mannen tre slag eller spark i ryggen og atskillige stikk i hodet med et ukjent redskap.

– Herunder et fem centimeter dypt stikk i venstre side av ansiktet ved kjevebenet hvorved den forulykkede, eventuelt i kombinasjon med store forkalkningsforandringer av kranspulsårene, falt om og avgikk ved døden, leser Erichsen opp fra siktelsen.

Mannen skal være i 50-årene.

Den danske avisen Ekstra Bladet skriver at kvinnen opprinnelig var siktet for å tildelt mannen ett enkelt fem centimeter dypt stikk i halsregionen.

Men obduksjonen viste ifølge avisen flere tegn på vold.

– Under obduksjonen er det konstatert flere lesjoner og voldstegn, herunder flere stikklesjoner i hodet, og det er på den bakgrunn at vi utvider siktelsen, sier etterforskningsleder ved Nordsjællands politi, Kenneth Støvhase, til Ekstra Bladet.

Nekter skyld

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med kvinnens forsvarer eller politiet, men ifølge den danske avisen erkjenner hun ikke straffskyld.

Kvinnen er nå varetektsfengslet frem til den 7. februar.

Rettsmøtet ble holdt for lukkede dører.

Politiet har tidligere sagt til Ekstra Bladet at offeret og den siktede kjente hverandre uten å kommentere hva slags relasjon det er snakk om.

