TERROR:Fem mennesker ble drept og et ukjent antall såret da en kapret lastebil kjørte inn i varehuset Åhléns midt i gågata Drottninggatan i Stockholm sentrum 7. april i fjor. Foto: Mikalsen, Helge

Lastebilsjåføren om Stockholm-terroristen: – Han hadde et vilt blikk

Publisert: 29.01.18 13:00

Om to uker starter den mest omfattende terrorrettssaken i Sverige noensinne mot Rakhmat Akilov. Et vitne beskriver Akilov som vill i blikket da han kjørte med terrorbilen mot Drottninggatan.

I et intervju med Dagens Nyheter forteller lastebilsjåføren om de dramatiske timene før terroristen Rakhmat Akilov kapret lastebilen hans og meide ned uskyldige mennesker i Drottninggatan i Stockholm .

Mannen skulle levere varer til en restaurant i sentrum av byen. Da han kom ut fra lokalet, så han at lastebilen var borte. Like etter kom den kjørende mot ham.

– Da så jeg at han var maskert og hadde et vilt blikk. Han økte farten, som om han skulle kjøre meg ned. Jeg fikk kastet meg til siden, sier han til avisen.

Fem personer ble drept i angrepet, som skjedde 7. april i fjor.

Tøff tid

Mannen forteller at tiden i kjølvannet av angrepet ikke har vært lett. I artikkelen blir det vist til at avisen Expressen publiserte en artikkel om at mannen en periode bodde nærme terroristen.

Det gjorde det vanskeligere.

– Det har vært kjempevanskelig for meg og det kjempevanskelig for familien min. Det kan være farlig, for i blant finnes det folk som kan misforstå kunstige spørsmål. Jeg var fortsatt i sjokk, sier han til Dagens Nyheter.

Han sier han i ettertid har hatt mareritt om angrepet.

– Men hvem kan stoppe en lastebil med bare kroppen? Han har sagt til politiet at han ville drepe så mange som mulig. Det hadde vel bare vært å drepe meg også, sier mannen.

Tiltalen kommer tirsdag

Rettsaken mot Akilov, som blir den mest omfattende terrorrettsaken noensinne i Sverige, starter 13. februar.

I tillegg til at rettsaken starter snart, offentliggjøres den innledende etterforskningen sammen med tiltalen denne uken.

– Det er det største terrorangrepet som har skjedd i Sverige, som skal prøves for retten. Angrepet har påvirket de fleste i landet på det ene eller andre vis, så det er klart at interessen er stor, sier Ingela Hessius, rettsekspert og advokat med mange års erfaring som både forsvarer og aktor, til nyhetsbyrået TT, gjengitt av NTB.