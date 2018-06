1 av 4 HOTELLBRANN: Tykk gråsvart røyk velter ut fra lukshotellet i Knightsbridge i London. HENRY NICHOLLS / REUTERS

120 brannmenn kjemper mot flammer i London-hotell

Publisert: 06.06.18 17:35 Oppdatert: 06.06.18 18:36

UTENRIKS 2018-06-06T15:35:59Z

LONDON (VG) Rundt 120 brannmenn kjemper mot flammer på taket av et luksushotell i Knightsbridge i London.

Dette melder brannvesenet London på Twitter.

Tykke sorte skyer velter ut fra hotellet Mandarin Oriental som ligger i Knightsbridge, et av Londons fineste områder, ikke langt unna Hyde Park.

Brannvesenet opplyser ifølge BBC at det så langt ikke er meldt om noen skadde.

Ifølge brannvesenet er det om lag 120 brannfolk og 20 brannbiler på stedet for å prøve å slukke brannen i det 12 etasjer høye hotellet som ligger i en edvardiansk bygning fra begynnelsen av 1900-tallet.

Årsaken til brannen er ennå ikke kjent, melder Sky News .

Nyoppusset

Mandarin Oriental er et femstjerners luksushotell i hjertet av London, med en over 100 år lang historie.

Det er ikke første gang det brenner i dette hotellet. I en brann i 1899 ble de tre øverste etasjene og deler av taket ble totalskadd, skriver The Sun.

Ifølge Daily Mail koster det omtrent 600 pund å sove der en natt - 6500 norske kroner. Hotellet har nylig gjennomført den mest omfattende renoveringen av rommene hittil, og åpnet på nytt for en knapp uke siden - den 29. mai.

Ifølge the Sun er hotellet nylig pusset opp for nesten to milliarder norske kroner

Hotellet huser også flere luksusrestauranter.

Daily Mail skriver at sangeren Robbie Williams skal ha blitt filmet mens han tok seg ut via branntrappene. 44-åringen skal ha blitt filmet av andre hotellgjester som la ut videoen på Instagram.

Den engelske kongefamilien arrangerte en mottakelse på hotellet for kongelige gjester, både engelske og utenlandske kvelden før prins William og hertuginne Kate giftet seg i 2011, skriver BBC.

Flere linjer på metroen i London skal være stengt.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 1655 norsk tid. Det er også sendt ambulanser til hotellet.

VG kommer tilbake med mer.