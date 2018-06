SJEF: Det har de siste månedene stormet rundt Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB scanpix

Amerikansk avis: Facebook delte brukerdata med selskaper etter 2015

NTB

Facebook skal ha gitt utvalgte selskaper adgang til brukerdata også etter 2015, tidspunktet de tidligere har hevdet at de sluttet med slike avtaler.

Det skriver The Wall Street Journal , som baserer sine opplysninger på rettsdokumenter, kilder i Facebook og andre kilder med kjennskap til saken.

Spesialavtalene med tredjepartsselskapene, som internt i Facebook skal ha blitt omtalt som «whitelists», ga i enkelte tilfeller tilgang til brukernes telefonnumre og informasjon om hvor tette bånd de hadde til sine venner på det sosiale mediet, skriver avisen.

Flere av selskapene WSJ nevner, er ikke blant de 60 selskapene Facebook tidligere denne uken erkjente å ha delt informasjon med fram til 2015.

– Avtalene viser at Facebook ga særlig datatilgang til et bredere univers av selskaper enn det man hittil har kjent til. Det reiser ytterligere spørsmål om hvem som har hatt tilgang til milliarder av Facebook-brukere, skriver avisen.

Facebook opplyser til WSJ at de forlenget et mindre antall avtaler med utviklere for å forbedre brukeropplevelsen, teste nye funksjoner eller for å gi enkelte partnere en mulighet til å avvikle eksisterende datadelingsprosjekter.

Ifølge Facebook varte disse forlengelsene uker og måneder. Selskapet opplyser ikke hvor mange avtaler det dreier seg om.