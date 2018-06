Denne lille figuren ble laget omkring år 900 før f.kr. og ble funnet nær Israels nordlige grense til Libanon i fjor. Nå er hodet utstilt på museum i Jerusalem. Foto: Ilan Ben Zion / AP / NTB scanpix

Nesten 3000 år gammel kongeskulptur gir forskere hodebry

Publisert: 10.06.18 08:01 Oppdatert: 10.06.18 08:57

En nesten 3000 år gammel og 5 centimeter høy statue av det forskerne mener er en konges hode, etterlater en rekke spørsmål.

Den vesle statuen ble funnet i Israel i fjor, i byen Abel-Bet-Ma'aka like ved grensen til Libanon.

Utenom sitt noe reduserte skjegg, synes statuen å være godt bevart. Forskerne er dog ikke helt enige om hvorvidt det kongelige hodet en gang satt fast til en kropp.

Arkeolog Naama Yahalom-Mack mener funnet er viktig, fordi figuren ble laget i år 900 f.kr. og dermed i en tid hvor flere bibelske samfunn kjempet om territorium i dagens Midtøsten.

Ved å tidfeste funnet mener forskerne at statuen kan gi svar på hvilken konge som hersket over Abel-Bet-Ma'aka for snaut 3000 år siden. Dessverre har ikke arkeologene klart å finne ut hvilken konge statuen er ment å forestille.

Statuen er laget av fajanse, et glasslignende materiale som var populært til bruk i smykker og figurer i det gamle Egypt.

– Vi blir sittende og gjette her. Det er som et spill, som et hallo fra fortiden, men vi vet ikke veldig mye om den, sier Yahalom-Mack.

En gruppe arkeologer fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem vil senere i juni fortsette gravingen i området der statuen er funnet.