OPTIMIST: Saeb Erekat er en het kandidat til å overta som palestinernes president. VG traff ham ved PLOs hovedkvarter i Ramallah tirsdag. Foto: Helge Mikalsen

Denne mannen kan bli Palestinas neste president

Publisert: 22.05.18 22:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-22T20:43:18Z

RAMALLAH(VG) Mens ryktene svirrer om Mahmoud Abbas helsetilstand, tiltar også spekulasjonene om hvem som kan bli palestinernes neste president. VG møtte en av de heteste kandidatene, Saeb Erekat, i Ramallah tirsdag.

Mahmoud Abbas, eller Abu Mazen som palestinerne kaller ham, er nå til behandling på Istishari Arab Hospital i Ramallah.

Det er strengt vakthold utenfor sykehuset og VG får ingen lege i tale for å si noe om presidentens helsetilstand. På digitale medier og i aviser og TV, både i Palestina og Israel , spekuleres det i om Abu Mazen er alvorlig syk, og langt sykere enn det som hevdes fra offisielt hold. Det har vært nevnt hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlig lungebetennelse.

En het kandidat til å ta over makten

Utenfor PLOs hovedkvarter i Ramallah møter VG Saeb Erekat, som forsikrer om at det går bra med presidenten og at alt peker i riktige retning.

Erekat er ifølge flere palestinske og israelske medier er het kandidat til å overta makten dersom Abbas dør eller må gå av som følge av sin helsetilstand.

– Jeg besøkte ham i går, jeg var der i morges og nå skal jeg dit igjen. Jeg kan forsikre dere om at han er bedre. Han har allerede snakket om å få begynne å jobbe igjen. Jeg tror han er ute av sykehuset i løpet av onsdagen. Han blir briefet om situasjonen i Gaza og om vår stevning av israelske myndigheter til den Internasjonale straffedomstolen i Haag, sier Saeb Erekat.

Erekat er trolig den i den palestinske ledelsen som er mest kjent for det internasjonale samfunnet. Han vært med siden Oslo-prosessen startet i 1993, og har i en årrekke vært palestinernes sjefsforhandler under samtalene med Israel, USA, EU og FN.

Vil skape en palestinsk enhet

Etter at Donald Trump kom til makten i USA har alle bånd til Israel og USA vært kuttet. Det finnes ingen forhandlinger. Og situasjonen ble enda verre etter at president Trump flyttet den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, den hellige by som også palestinerne krever som sin hovedstad.

Saeb Erekat deltok på et møte med 14 andre politiske størrelser i PLO og Fatah. Det blir hevdet at det på slike møter er en forsiktig tilnærming til temaet om hvem som skal lede palestinerne om Abu Mazen må gå av. I palestinsk kultur ville det være uhørt å gå ut og si noe om slike samtaler.

– Det vi var inne på var om det finnes muligheter for å nærme oss våre venner i Gaza. Mer enn noe annet akkurat nå er det å finne sammen og skape en palestinsk enhet som igjen kan ta fatt på forhandlinger. Personlig må jeg si at jeg ble oppløftet etter dette møtet. Jeg tror at palestinere i Gaza og her på Vestbredden etter hvert kan finne sammen, sier Avdel Karim Qais til VG.

Han er medlem av sentralstyret i PLO, en demokrat som ikke har noen direkte tilknytning til Fatah eller Hamas.

Flere aktuelle kandidater

Den israelske avisen Haaretz skriver at Jibril Rajoub, tidligere sjef for sikkerheten i det palestinske selvstyreområdet, nå president i fotballforbundet, er en annen kandidat til å kunne overta etter Abu Mazen.

Det samme er president Abbas nestformann i Fatah, Majid Faraj. Han er i dag guvernør i Nablus, en av de store byene på Vestbredden.

En annen som skal være med i beitet over kandidater er Nasser al-kidwa. Tidligere var han palestinernes ambassadør til FN. Han er også nevøen til palestinernes første president, PLO-formannen og den politiske legenden, Yasir Arafat.

– Ingen har noe positivt å si om Abbas

Israelske myndigheter følger det som nå foregår i Ramallah med argusøyne. President Mahmoud Abbas har siden han ble palestinernes leder, hatt et tett samarbeid med Israel med hensyn til sikkerheten mellom de to naboene.

Et Palestina uten president Abbas kan skape uoverskuelige problemer for sikkerhet mellom de to nasjonene. Når ikke mulighetene for diplomatiske samtaler synes å være mulige, vil situasjon på bakken kunne bli alvorlig om Mahmoud Abbas blir borte.

Mange palestinere, særlig de unge, er imidlertid likegyldige til hvem som er deres øverste leder.

– Ingen jeg kjenner har noe positivt å si om Abu Mazen, om han han dør eller er i live. Hvem bryr seg, spør en palestinsk frilansjournalist som følger det politiske spillet i Ramallah tett , og han svarer selv:

– Han har ikke gjort noen ting for oss. Yasir Arafat var et symbol, Abu Mazen er en lat vaktmester som ikke er i stand til å fikse noe.

Denne artikkelen handler om Israel/Palestina

PLO

Israel