ANKLAGER: Michael Avenatti er Stormy Daniels advokat og går hardt ut mot Trumps advokat Michael Cohen. Foto: Seth Wenig / AP

Stormy Daniels' advokat hevder Cohen fikk penger fra russisk-kontrollert selskap

Publisert: 09.05.18 01:51 Oppdatert: 09.05.18 02:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-08T23:51:19Z

Advokat Michael Avenatti beskylder Trumps personlige advokat for å ha mottatt en halv million dollar av et selskap kontrollert av en russisk milliardær med bånd til Putin.

Det var på Twitter advokaten til pornoskuespiller Stormy Daniels, Michael Avenatti, natt til tirsdag gikk ut med en rekke meldinger der han hevder at Michael Cohen skal ha mottatt rundt 500.000 dollar, eller drøye fire millioner kroner, etter valget.

Pengene skal ha kommet fra et selskap som angivelig er kontrollert av den russiske oligarken Viktor Vekselberg.

Avenatti har ikke opplyst hvor han har informasjonen fra eller lagt fram bevis, men hevder pengene ble overført mellom januar og august 2017, til den samme kontoen utbetalingen til Daniels kom fra.

Avenatti representerer Daniels i det sivile søksmålet mot Cohen og presidenten.

Ifølge CNNs kilder har etterforskerne til spesialetterforsker Mueller stilt Vekselberg spørsmål om flere angivelige utbetalinger til Cohen.

Viktor Vekselberg er styreleder for Renova Group, en av Russlands rikeste, og ifølge CNN står han Vladimir Putin nær. I mars satte Trump-administrasjonen ham på en liste over russere sanksjonert for aktivteter som inkluderer innblanding i valget.

FBI-agenter skal ha spurt Vekselberg om utbetalinger det amerikanske selskapet han har bånd til, Columbus Nova, skal ha gjort til Cohen. Hans amerikanske nevø, Andrew Intrater styrer Columbus Nova, og Vekselberg skal også ha fått spørsmål om rundt 300.000 dollar Intrater skal ha gitt i politiske donasjoner, melder CNN.

Cohen har så langt ikke kommentert påstandene. Han er for tiden under FBI-etterforskning. Hans leilighet, hotellrom, kontor og en bankboks ble nylig raidet - med tillatelse fra en føderal dommer i New York.

New York Times skriver at skjellselskapet Cohen betalte pornoskuespilleren fra, Essential Consultants L.L.C., har mottatt over én million dollar fra et amerikansk selskap med forbindelser til den russiske milliardæren. Avisen skriver at de har oppdrevet dokumentasjon på overføringene, og de skriver også at Muellers etterforskere stoppet og spurte ut Vekselberg på en flyplass tidligere i år.

An advoktat for Columbus Nova oppgir til NYT tirsdag at pengene var et konsultasjonshonorar og ikke hadde noe med Vekselberg å gjøre.

Michael Cohen har jobbet som advokat for Donald Trump siden 2006. Han innrømmet i februar at han betalte 130.000 dollar av egen lomme til en pornostjerne som hevdet hun hadde en affære med Trump . Presidenten selv avviser at han i det hele tatt hadde en affære med pornoskuespilleren tilbake i 2006.

Denne artikkelen handler om USA

Donald Trump

Russland