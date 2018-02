TILFUKT: En britisk domstol opprettholder arrestordren på Julian Assange. Dermed kan WikiLeaks-grunnleggeren fortsatt bli pågrepet hvis han forlater Ecuadors ambassade. Foto: Fredrik Solstad

Den britiske arrestordren på Assange opprettholdes

Publisert: 06.02.18 15:30

UTENRIKS 2018-02-06T14:30:10Z

WikiLeaks-grunnleggeren må dermed fortsette å oppholde seg i den ecuadorianske ambassaden i London, der han har søkt tilflukt i over fem år.

Domstolen Westminster Magistrates’ Court har vedtatt at arrestordren fortsatt er gyldig, melder flere britiske medier.

– Etter å ha vurdert argumentene er jeg ikke overbevist om at arrestordren bør trekkes, heter det i kjennelsen fra dommer Emma Arbuthnot.

Julian Assange er ettersøkt i Storbritannia for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse i forbindelse med å ha søkt tilflukt i Ecuadors ambassade i 2010. Han ble da etterlyst av svenske myndigheter, beskyldt for overgrep mot to svenske kvinner. Siden har han oppholdt seg i ambassaden.

I dårlig fysisk og psykisk stand

Han har fortsatt å søke tilflukt der selv om saken mot ham ble henlagt av svensk påtalemyndighet i mai i fjor, med begrunnelsen at de ikke så noen mulighet til å fortsette rettsprosessen.

Begjæringen fra Assanges forsvarere ble tirsdag lagt frem med vurderingen at opprettholdelsen av arrestordren ikke lenger er i allmennhetens interesse. Forsvaret opplyser at Assange lever under forhold som «ligner fengsling, uten adgang til nødvendig medisinsk behandling, hvor hans fysiske og psykiske helstilstand er forringet», skriver The Guardian .

Frykter utlevering

Om arrestordren hadde blitt opphevet har det likevel vært knyttet usikkerhet til om Assange ville våge å forlate ambassaden. Den store frykten er å bli utlevert til USA, og britisk politi har insistert på at han fortsatt kunne ha blitt pågrepet dersom han beveger seg utenfor ambassaden, fordi han ikke møtte i retten og brøt kausjonsbetingelsene sine i 2012.

Britiske myndigheter har tidligere uttalt at arrestordren bør opprettholdes, for å ikke «premiere Assange for å ha utmanøvrert svenske myndigheter».

Det ecuadorianske utenriksdepartementet melder tirsdag kveld på sine nettsider at landets myndigheter opprettholder beskyttelsen av Assange, så lenge «faren for hans liv opprettholdes».