HEVDER: Sentrale tjenestemenn i USAs president Donald Trumps administrasjon frykter for konsekvensene dersom det ikke blir reagert på bruk av kjemiske våpen. Foto: YURI GRIPAS / X00866

USA hevder Syria utvikler nye kjemiske våpen

Publisert: 03.02.18 12:15

UTENRIKS 2018-02-03T11:15:21Z

Sentrale tjenestemenn i Washington åpner for flere militære aksjoner mot Syria.

I april i fjor gjennomførte USA et rakettangrep mot en syrisk militærbase som svar på et angivelig kjemisk angrep regimet til president Bashar al-Assad sto bak i landsbyen Khan Sheikhun.

Nå åpner sentrale tjenestemenn i Washington ifølge nyhetsbyrået Reuters for at nye angrep vil kunne bli gjennomført.

– Vi forbeholder oss retten til å bruke militærmakt for å forhindre eller avskrekke bruk av kjemiske våpen, sier en tjenestemenn, som ikke forklarer nærmere hvor alvorlig et angrep må være for militære virkemidler blir brukt som motsvar.

Amerikansk myndigheter frykter Assad-regimet utvikler nye, mer sofistikerte kjemiske våpen.

Utelukker ingenting

I 2013 truet USAs daværende president Barack Obama med militær inngripen mot Syria etter at det fra flere hold ble hevdet at landet brukte kjemiske våpen mot egen befolkningen. Til tross for mange trusler endte det aldri med noen militæraksjon.

Året etter skal Syrias kjemiske våpen ha blitt destruert som følge av en avtale mellom USA og det borgerkrigsherjede landet, men i Washington blir det antatt at regimet skjuler våpenlager med slike våpen.

I den syriske borgerkrigen, som startet i 2011, har USA i lang tid støttet opprørsgrupper som kriger mot Assad-regimet. I tillegg kjemper amerikanerne mot IS, side om side med kurdiske militser nord i landet.

Russland har på sin side støttet Assad-regimet siden de høsten 2015 kastet seg inn i den brutale borgerkrigen.

Kildene sier de frykter at de nye kjemiske våpnene Assad-regimet angivelig utvikler vil være vanskeligere å spore. I et intervju med nyhetsbyrået AFP svarer en tjenestemann følgende på spørsmål om missilangrep som det fra april i fjor kan gjenta seg:

– Presidenten har ikke utelukket noe, sier vedkommende.

Tjenestemennene møtte pressen i bytte mot anonymitet.

Hevder det kan spre seg

Kildene i Washington legger til at terrorgruppen Den islamske stat (IS) gjennomfører kjemiske angrep, blant annet gjennom granater eller provisoriske bomber med senneps- og klorgass.

En fare ved å ikke reagere på bruk av kjemiske våpen er, ifølge tjenestemennene, at de kan spre seg.

Syria har benektet at de står bak kjemiske angrep i Syria, og Russland har benektet at de er delaktige i noe slikt.