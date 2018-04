AVVISER: Donald Trump skal ha sagt til reportere at han ikke visste noe om betalingsoverføringen til Clifford. Her udner en tale i Ohio 29. mars. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump om Daniels betaling: Jeg visste ingenting

Publisert: 05.04.18 23:46 Oppdatert: 06.04.18 00:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-05T21:46:23Z

USAs president Donald Trump benekter for å ha visst noe om at hans personlige advokat betalte pornoskuespiller Stormy Daniels penger kun dager før presidentvalget, melder AP og AFP.

I februar innrømmet Michael Cohen, president Donald Trumps advokat, at han betalte 130.000 dollar av sin egen lomme til en pornostjerne som hevdet hun hadde en affære med Trump i 2011.

Clifford, også kjent som Stormy Daniels, hevdet overfor magasinet In Touch i 2011 at hun hadde hatt en affære med den daværende The Apprentice-programlederen Donald Trump. Ifølge Clifford skjedde dette sommeren 2006, fire måneder etter at Donald og Melania Trumps sønn Barron ble født.

Magasinet publiserte imidlertid ikke intervjuet før i januar i år, en uke etter at avisen Wall Street Journal hadde meldt at Trumps advokat betalte Clifford 130.000 dollar for ikke å snakke om saken offentlig.

Ifølge AP skal Trump ha sagt til reportere, i det han gikk om bord et fly torsdag, at han ikke visste noe om betalingen som ble gjort, eller hvor Daniels fikk pengene fra.

Da New York Times først gikk ut med nyheten om Cohens betaling til Clifford, ville han verken svare på hvorfor han gjennomførte betalingen, hvorvidt Trump var klar over den eller om han har foretatt lignende betalinger til andre personer. Advokaten avviste videre at betalingen var et bidrag til Trumps valgkampanje fra andre personer.

– Betalingen til Clifford var lovlig, og var ikke et kampanjebidrag eller en kampanjeutgift for andre, sa Cohen og kalte overføringen en «privat transaksjon».

Denne artikkelen handler om USA

Donald Trump