INNHENTET AV FORTIDEN: Jacob Zuma kunngjorde 14. februar i år at han går av med øyeblikkelig virkning. Fredag må han i retten. Foto: Themba Hadebe, TT / NTB Scanpix

Forfulgt av skandaler: Nå må Jacob Zuma møte i retten tiltalt for korrupsjon

Publisert: 06.04.18 04:02

UTENRIKS 2018-04-06T02:02:39Z

Jacob Zuma (75) må fredag møte i retten, anklaget for 16 tiltalepunkter. Dette er skandalene rundt Sør-Afrikas tidligere president.

Ifølge påtalemyndigheten er det snakk om hele 700 tilfeller av korrupsjon, hvitvasking av penger og utpressing i forbindelse med store våpenkjøp på 1990-tallet.

– Etter å ha vurdert saken, er det gode utsikter til at vi vil lykkes med en rettssak mot Zuma, sa påtaleansvarlig Shaun Abrahams på en pressekonferanse etter at tiltalen var tatt ut i forrige måned.

Zuma var Sør-Afrikas president fra 2009 til 2018. Han har lenge hatt en rekke korrupsjonsanklager hengende over seg, og hans eget parti ANC vendte ham ryggen og tvang ham til å gå av i februar – før presidentperioden hans var over. Han ble da erstattet at den nyvalgte ANC -lederen Cyril Ramaphosa.

Fakta FAKTA: JACOB ZUMA Sør-Afrikas president siden 2009.

Født 12. april 1942 i det nåværende KwaZulu-Natal. Tilhører Sør-Afrikas største etniske gruppe zuluene.

Fra 1962 var han involvert i ANCs geriljavirksomhet i kampen mot apartheid. I 1963 ble han dømt til ti års fengsel og sonet på Robben Island utenfor Cape Town.

Ble sjef for ANCs etterretningstjeneste i 1987 og var nestleder i ANC fra 1997 til 2007.

Visepresident i Sør-Afrika mellom 1999 og 2005, da han ble sparket av president Thabo Mbeki etter korrupsjons- og voldtektsanklager. Ble frikjent for voldtekt i mai 2006, og korrupsjonsanklagene ble henlagt i 2009, en beslutning som nå blir prøvet for retten. I 2007 utfordret han Mbeki som leder i ANC og vant.

I 2014 kom uavhengige granskere fram til at Zuma urettmessig har beriket seg gjennom en statsfinansiert oppgradering av sitt private hjem. Han har senere betalt tilbake deler av beløpet.

Gikk av som president i Sør-Afrika 14. februar 2018. (Kilde: NTB)

Andrew Feinstein, en tidligere parlamentariker i African National Congress Party (ANC), som Zuma ledet med stramt grep i årevis, har jobbet i mer enn et tiår for at saken skal komme opp i rettssystemet.

– Realiteten er at Jacob Zuma burde befinne seg i fengsel. Det er overveldende beviser for eks-presidentens skyld, hevder Feinstein overfor nyhetsbyrået AFP .

Dette skrev VG i 2007 : Nok bevis til å sikte Zuma for korrupsjon

Fransk våpenprodusent

Forholdene han nå er anklaget for, er knyttet til regjeringens storstilte våpenkjøp på slutten av 1990-tallet, som skjedde mens Zuma var visepresident. Sør-Afrika inngikk da en stor kontrakt med den franske våpenprodusenten Thales verdt 2,5 milliarder dollar.

Også Thales er tiltalt for korrupsjon i forbindelse med saken.

– De er medtiltalt. Når Zuma må møte i retten, må også de møte i retten, sier talsperson for påtalemyndigheten i Sør-Afrika, Luvuyo Mfaku.

Det franske selskapet har foreløpig ikke villet kommentere tiltalen.

Zuma anklages for å ha bedt om bestikkelser fra selskapet, penger som han skal ha brukt på sin egen overdådige livsstil.

Skandale etter skandale

Jacob Zuma har i en årrekke vært forfulgt av skandaler og anklager om korrupsjon:

I 2005 ble hans eksrådgiver funnet skyldig i å ha bedt om årlige bestikkelser fra et fransk våpenselskap på vegne av Zuma. Daværende president Thabo Mbeki avsatte Zuma som visepresident etter våpenskandalen.



I 2005 ble Zuma siktet for å ha voldtatt en hiv-positiv kvinne som var datter av en venn og partikollega. Han ble frikjent etter å ha sagt at hun samtykket til sex.



I 2009 henla påtalemyndigheten etterforskningen av over 700 anklager om svindel, korrupsjon og organisert kriminalitet, mange av dem i forbindelse med store våpenhandler på 1990-tallet. Etterforskningen ble senere gjenopptatt, men riksadvokaten har flere ganger utsatt beslutningen om hvorvidt det skal tas ut tiltale mot Zuma.



I 2009 fikk Zuma, som har fire koner, barn med datteren til en venn.



Sør-Afrikas ombudsmann for korrupsjonsbekjempelse slo i 2014 fast at Zuma hadde latt staten pusse opp landstedet hans for nærmere 200 millioner kroner. Han ble dømt til å betale tilbake noe av pengene.



I desember 2016 sparket Zuma to finansministre på en uke, noe som utløste kraftig valutafall og stor uro i markedene.



I april 2017 byttet Zuma ut 10 av 35 statsråder. Nok en gang ble finansministeren sparket.



I desember 2017 ble Zuma erstattet som ANC-leder av Cyril Ramaphosa.



13. februar i år ble Zuma bedt om å gå som president av ANC-ledelsen. Zuma ba om mer tid og om en forklaring på hva han skal ha gjort galt, samtidig som partiet kunngjorde at det ville bli reist mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen påfølgende dag. Samme kveld kunngjorde Zuma at han går av umiddelbart.



16. mars ble Zuma tiltalt for korrupsjon. Også en fransk våpenprodusent ble tiltalt.

Vil anke tiltalen

Zuma har mulighet til å anke tiltalebeslutningen - noe han også planlegger å gjøre, ifølge Reuters . Blant annet kan han argumentere med at den er ugyldig fordi det er reist krav om at Abrahams må gå av som sjef for landets påtalemyndighet.

Abrahams ble i sin tid utnevnt av Zuma. I desember kom en domstol i Pretoria fram til at utnevnelsen var ugyldig fordi Zuma var mistenkt for korrupsjon da utnevnelsen fant sted. Abrahams er tidligere blitt beskyldt for å ha beskyttet Zuma mot å bli stilt for retten.

Zuma har lenge argumentert med at anklagene er politisk motivert.

Mistet støtte

Religiøse organisasjoner og andre som støtter Zuma holdt torsdag kveld en samling og planlegger å marsjere til domstolen i morgentimene fredag for å protestere mot det de karakteriserer som en «heksejakt» mot Zuma.

Det ventes å være et stort sikkerhetsoppbud i Durban og flere andre store byer i forbindelse med rettssaken, ifølge Reuters.

Hans mektige tidligere allierte kommer imidlertid ikke til å gi eks-presidenten ryggdekning når han må møte i retten fredag:

– Til tross for noen av tingene han har oppnådd gjennom de siste ni årene, har han vært en tornado som har herjet økonomien i dette landet, sier Sizwe Pamla, en talsperson for Congress of South African Trade Unions - en nær alliert av ANC, til Bloomberg .

– Vi jobber fortsatt med å reparere skadene og plukke opp delene, fortsetter han.