Norges allierte har drept minst 850 sivile i Syria og Irak

Publisert: 22.04.18 05:57

UTENRIKS 2018-04-22T03:57:35Z

Organisasjonen Airwars mener den USA-ledede koalisjonen mot IS i Syria og Irak har tatt livet av over 6200 sivile. Koalisjonen selv opererer med tallet 850 – og avviser overfor VG at det kan være særlig høyere.

Den syriske regjeringen og Russlands angrep mot det opprørskontrollerte Øst-Ghouta har blitt møtt med massiv fordømmelse verden rundt – ikke minst på grunn av mistanken om kjemiske angrep .

Men mens kampene mellom opprørsstyrkene og den syriske regjeringen har rast, har den USA -ledede koalisjonen fortsatt bombingen av IS-okkuperte byer med uforminsket styrke.

Koalisjonen bak «Operation Inherent Resolve», som Norge også er med i, meldte den 28. mars at de hadde tatt over hele 98 prosent av områdene som terrorgruppen IS tidligere kontrollerte i Syria og Irak.

Hovedsetet Raqqa i Syria falt tidligere i år. Mosul har blitt gjenerobret i Irak.

Begge byene er omtrent jevnet med jorden:

Minst 850 sivile har blitt drept under operation Inherent Resolve siden august 2014, ifølge koalisjonens egne tall. Organisasjonen Airwars mener antallet døde er over 6200.

– For hver del av operasjonen som den globale koalisjonen tar fatt i, er vi akutt klar over faren for sivile tap. Og vi jobber hardt for å unngå sivile tap i enhver operasjon. Ingen sivile tap er akseptable i våre øyne, sier nestkommanderende for strategi i Operation Inherent Resolve, generalmajor Felix Gedney, til VG.

Norge er et av 75 land som er med i den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot og bomber IS i både Irak og Syria.

– Har holdt sivile som menneskelige skjold

Når koalisjonen opererer med tallet 850 drepte, inkluderer det ikke 522 hendelser hvor de ikke har konkludert.

VG skrev i fjor om den blodige storoffensiven for å drive IS ut av Iraks nest største by Mosul. Da amerikanske angrepsfly den 17. mars skal ha gått til angrep på Jadia-nabolaget, meldte lokale kilder om så mange som 200 døde. Sivilforsvaret i Irak sa at mer enn 140 døde var hentet ut av ruinene av tre bygninger i Jadida.

Denne hendelsen står ikke på listen over angrep koalisjonen har etterforsket. Generalmajor Gedney sier de gjør grundige undersøkelser.

– Når det er rapporter om sivile tap, etterforsker vi det grundig. Vi er veldig transparente i måte vi rapporterer på. Rapportene ligger ute på internett. Det er noen ganger avvik mellom antallet rapporter og det vi rapporterer, fordi våre er basert på fakta. Vi etterforsker mange og finner at de enten ikke kan understøttes eller noen ganger også er feil. Men enhver rapport som du ser hos oss, har vært under grundig etterforskning, sier Gedney til VG.

Koalisjonen opplyser at de har utført 29.000 flyangrep mellom august 2014 og februar 2018. De fikk inn da rapporter på 2135 døde sivile, men mener «det totale antallet troverdige rapporteringer på sivile døde i denne tidsperioden var 224».

Dette sier Norge

Forsvarsdepartementet svarer slik til VG:

- Hvordan forsvarer Norge å være med i en koalisjon som har tatt minst 850 sivile liv?

– Det er viktig å minne om at årsaken til at vi sendte norske styrker til dette området. Terrororganisasjonen ISIL var på fremmarsj og gjennomførte grusomme angrep mot sivilbefolkningen. Vi gikk inn i den globale koalisjonens kamp mot ISIL etter at FNs sikkerhetsråd fordømte ISILs massive og systematiske brudd på menneskerettighetene. Denne kampen har vært vellykket. ISIL utgjør fortsatt en terrortrussel, men de har ikke lenger kontroll over landområder og større byer. En slik operasjon vil alltid ha risiko, men det legges svært stor vekt på å unngå sivile tap. Alternativet, å unnlate å bidra til kampen mot terror, er også et valg som har konsekvenser, sier statssekretær Tone Skogen til VG.

- Har Norge tatt direkte del i angrep hvor sivile har blitt drept i Syria eller Irak?

– Norske styrker deltar ikke i direkte angrep. De har mandat til å trene, rådgi og støtte lokale styrker som skal bekjempe ISIL, sier hun.

Avviser at det offisielle tallet er betydelig høyere

Gedney mener terrorgruppen er medskyldige for de sivile drapene - og sier IS bruker «menneskelige skjold».

– La meg også si hvorfor mange av disse sivile tapene har skjedd. Vår fiende har holdt sivile på slagmarken med vilje, som menneskelige skjold, og forhindret dem i å dra. I de fleste tilfeller har de sivile hatt valget mellom å bli på slagmarken og bli holdt fanget, eller å bli drept av ISIS mens de dro, sier Gedney.

– Regner dere med at antallet sivile tap er betydelig høyere enn deres offisielle tall så langt?

– Vi regner ikke med at det er betydelig høyere. Det vil være noen få tilfeller der vi ikke har alle informasjonen, fordi den ikke finnes. Men vi må forholde oss til fakta, vi kan ikke forholde oss til rykter, sier Gedney.

