Utrygt for Erdogan – velgere forlot massemøte

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 18.06.18 10:04

ISTANBUL (VG) De hadde møtt opp for å hylle ham, men bare ti minutter inn i den tyrkiske presidentens tale fikk mange det travelt med å komme seg hjem.

Titusenvis av mennesker hadde møtt opp til president Recep Tayyip Erdogans (54) valgkampmøte i den strategisk viktige storbyen Istanbul, én uke før Tyrkia går til valg. Men mange snudde nærmest i døren.

– Jeg drar fordi jeg må be, sier en ung mann som haster forbi oss på vei ut av inngjerdingene ved valgkampscenen søndag kveld.

Valget i Tyrkia Tyrkia avholder både presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni . Valget ble fremskyndet, og skulle egentlig ha vært i november 2019.

Det er seks presidentkandidater . En av dem må få over halvparten av stemmene for å vinne valget. Dersom dette ikke skjer, vil de to med flest stemmer gå videre til en ny valgrunde 8. juli.

Regjeringspartiet AKP har gått sammen med nasjonalistene i MHP i en allianse i parlamentsvalget, med Recep Tayyip Erdogan (64) som felles presidentkandidat.

Tre av opposisjonspartiene (CHP, Iyi Parti, Saadet Partisi) har samlet seg i en motallianse, men har hver sine presidentkandidater.

Partiene må alene eller samlet over sperregrensen på ti prosent (verdens høyeste) for å kapre noen av de 600 setene i parlamentet.

– Det kan starte å regne når som helst, og jeg har parkert bilen langt unna, sier en eldre mann mens solen skinner over hodet hans.

– Vi må besøke familiemedlemmer. Går vi ikke nå, blir det så folksomt, sier en kvinne.

– Jeg føler meg ikke helt i form, legger venninnen til.









1 av 3 PÅ VEI UT: Flere forlot Erdogans valgkampmøte i Istanbul kort tid etter at hovedpersonen selv hadde kommet på scenen. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Mer spennende valg enn ventet

Kort tid før flere begynte å gå, ankom Erdogan i helikopter sammen med kona Emine. Han ble tatt imot på scenen med stormende jubel, høy musikk og tyrkiske flagg.

Ifølge den regimevennlige avisen Daily Sabah var det flere hundre tusen oppmøtte. Erdogans parti AKP hadde satt opp busser og ferger til møtet som fant sted i bydelen Yenikapi ved Bosporosstredet. De fleste VG snakket med var fra andre deler av Tyrkia.

Om den tidlige sortien til mange oppmøtte er et uttrykk for at støtten til Erdogan ikke er så sterk som han selv håper, ville de ikke svare på overfor VG.

Men selv om Erdogan fortsatt er favoritt til å vinne det kraftig fremskyndede valget 24. juni , ser det ut til at det kan bli langt mer utfordrende for ham enn ventet. Særlig krisen i tyrkisk økonomi med høy inflasjon og svak lira-kurs har påvirket presidentens popularitet. Meningsmålingene tyder på at ingen av presidentkandidatene vil få flertall på valgdagen, og at det dermed kan gå mot en andre valgrunde 8. juli.

«Mer stolt av å være tyrker»

I Yenikapi omtalte Erdogan motkandidaten Muharrem Ince fra det sekulære opposisjonspartiet CHP som en «fascist». Ellers fokuserte han på alt han skal bygge i årene fremover , noe som fenget tilskuerne. Han viste frem storslåtte videoer av det som vil bli verdens største flyplass og en ny kanal gjennom Istanbul.

Presidentens tilhengere forteller VG hvor høyt han står i kurs hos dem.

– Han har gitt nasjonen tilbake selvtilliten. Jeg føler meg mye mer stolt over å være tyrker nå enn før Erdogan kom til makten. Vi stoler på ham. Han jobber for oss folket på gatene, sier Özkan Bondurlar (47) fra Cankiri nord for Ankara.









1 av 3 FLAGGET: En gutt sitter på farens skuldre og veiver med det tyrkiske flagget under Erdogans valgkampmøte. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Erdogan vil lære Vesten en lekse

Flere internasjonale aktører er skeptiske til at Tyrkia avholder valg under unntakstilstand , men dette bekymrer ikke Erdogan.

Vesten venter på at Erdogan skal gå av 24. juni. Er vi klare til å lære dem en lekse? roper Tyrkias president fra scenen til et jublende «ja» fra tilskuerne.

Heller ikke hans tilhengere vil dvele ved kritikken.

– Vesten har alltid kritisert oss for å være udemokratiske. Vi bryr oss ikke lenger. Vi har vår egne prinsipper, sier Erdogan-velgeren Bondurlar.

Tunca Yermis (42), en familiefar fra storbyen Izmir, setter ord på det samme:

– Vi er smarte folk, som dere europeere. Men mange i Europa tror vi er dumme. Vi vet selv hva som er det beste valget for oss. Vi vil at Europa skal respektere vårt valg, sier han til VG.

Støtte fra de unge

Erdogan har satt inn støtet for å appellere til de unge tyrkerne ved årets valg. I Yenikapi møter vi flere overbeviste, unge støttespillere.

– Han har stått på for Tyrkia i en årrekke. Han jobber for både tyrkere og kurdere, og diskriminerer ingen. Vi elsker Erdogan, sier de kurdiske søstrene Zahide (22) og Elif Kilicaslan (16) fra byen Siirt i sørøst i Tyrkia.

– Jeg er overbevist om at Erdogan er bra for oss. Det er bare å se på ham, så forstår du det, sier Melike Ilhan (20) fra innlandsbyen Malatya.

– Ja, du er blind hvis du ikke forstår at du må stemme på Erdogan, supplerer ektemannen Yunus Ilhan (23).

