LAVVANN: Vannstanden i elven Volga er uvanlig lav etter at myndighetene har manipulert reservoarene for å hindre insekter. Foto: Arthur Bondar, VG

Manipulerer natur for å unngå knott under VM

Nora Thorp Bjørnstad

Arthur Bondar (foto)

Publisert: 19.06.18 03:22

VOLGOGRAD (VG) Knott og mygg gjør seg dårlig under VM, tenkte bymyndighetene i Volgograd, og manipulerte områdets unike økosystem i anledning fotballfesten.

Volgograd på forsommeren er beryktet for sitt fuktige, varme klima som gjør byen til et perfekt ynglested for mygg og knott. Dette er noe lokalbefolkningen lever med, men som de russiske arrangørene bak fotball-VM fryktet kunne være dårlig reklame for vertsbyen.

For å ikke bry tilreisende fotballspillere og supportere med de små insektene, har myndighetene i Volgograd derfor tuklet med elven Volgas sesongvariasjoner i anledning VM.

Nakne strekk ved elvebredden

Når VG besøker Volgograd, er det lett å se bevis på at vårflommen ikke har kommet som planlagt. Vannstanden er unaturlig lav i elven til å være denne tiden av året.

Ved demningen utenfor byen, derimot, svirrer det mygg og knott over et unaturlig fullt reservoar, et VM-triks fremprovosert av bymyndighetene. Insektene liker seg nemlig der det er fuktighet å finne.

Ved Volgograds flunkende nye fotballstadion, er det langt færre insekter å spore. Det du derimot kan se fra VM-arenaen, er nakne strandstrekk, hvor natur som vanligvis ligger under vann, nærmest lyser opp i den hete junisolen.

Naturpark

Territoriet ved Volgas vestre bredd er unikt, og anerkjent som en regional naturpark. Omringet av stepper ligger en oase med skoger og innsjøer.

Russiske miljøvernere har slått alarm for det som pågår. De sier til nettavisen Takiedela at fordi det fortsatt er frost i bakken der vannstanden nå er uvanlig høy, er ikke jorden i stand til å absorbere det. Naturen i området vil lide uopprettelige steder, mener naturvernerne.

Kan få store negative følger

Også Norges Naturvernforbund ser med bekymring på tuklingen med miljøet.

– Når man demmer opp våtmarksområder for at det skal bli mindre av mygg og knott, så endres økosystemet og reduserer biologisk mangfold betydelig. Ødeleggelse av våtmarker kan også være svært skadelig for naturens viktige prosess som «renseanlegg for drikkevann». Våtmarker er svært verdifull natur som også bidrar til å hindre flom. Å ødelegge slik natur kan få svært store negative følger for både folk og natur, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, til VG.

De ansvarlige: Nyttig

Bymyndighetenes budsjett avslører at det koster 4,5 millioner rubler å manipulere vannstanden i anledning fotballfesten, skriver nettavisen Takiedela.

Kommunikasjonsansvarlig for vannenergiselskapet «RosGidro», Galina Sjatskaja, hevder at reguleringen er uproblematisk, fordi det i år har vært uvanlig høy vanntilstrømning.

– I reservoarene har det samlet seg nesten 20 kubikkilometer mer enn gjennomsnittet, noe som er 59 prosent mer enn i fjor, sier Sjatskaja til Volgograd-avisen V1 , og mener tiltakene deres tvert imot kan være bra for å hindre flom.

I andre områder i regionen, har man av økologiske hensyn sagt nei til slike tiltak for å bekjempe knotten. Men når VM skulle arrangeres, ble altså avgjørelsen en annen for vertsbyen Volgograd.