Kraftige reaksjoner etter toppmøtet i Helsingfors: – Forrædersk

Publisert: 16.07.18 18:44 Oppdatert: 16.07.18 19:09

UTENRIKS 2018-07-16T16:44:58Z

HELSINGFORS (VG) Donald Trump og den russiske presidenten møtte mandag kveld pressen etter et over to timer lagt møte seg imellom, og reaksjonene på toppmøtet har ikke latt vente på seg.

– Donalds Trumps opptreden på pressekonferansen i Helsinki hever seg og overgår terskelen av «høy kriminalitet og mindre forbrytelser». Det var ingenting annet enn forrædersk, skriver tidligere CIA-direktør John O. Brennan på Twitter.

Brennan mener Trumps kommentarer var «åndssvake», og at han fullt og helt er i «lommen på Putin».

– Republikanske patrioter: Hvor er dere??, avslutter han.

Det er særlig presidentens kommentarer om russisk innblanding i det amerikanske valget som får gjennomgå fra den demokratiske siden.

– Det var ingen sammensvergelse i det hele tatt. Det vet alle. Det er latterlig. Det er latterlig, det som foregår med denne granskingen, var blant kommentarene Trump kom med etter spørsmål om russisk innblanding i valget.

Ifølge en ansatt i amerikanske myndigheter, og direkte involvert i toppmøtet i Helsingfors , var presidentens anmerkninger ikke planlagt.

– Dette var ikke en del av planen, sier personen ifølge CNNs Jeff Zeleny - kanalens korrespondent i Det hvite hus.

– Smakløst

En av stjerne-ankrene på kanalen CNN, et av mediehusene Trump har utpekt som sin hovedfiende, går også hardt ut mot den amerikanske presidentene etter møtet.

– En av de mest smakløse opptredenene av en amerikansk president på et tippmøte foran en russisk leder jeg noen gang har sett, sier Anderson Cooper.

– En ekstraordniær pressekonferanse, legger han til.

Flere demokratiske senatorer tyr også til gloser som «flaut», «trist» og «komplett skam», for å beskrive presidentens pressekonferanse.

– Hele turen har vært en stor langfinger fra president Trump til hans eget land. Jeg har hakeslepp, skriver en av senatorene, Chris Murphy, på Twitter.

– For presidenten å ta side med Putin over sine egne etterretningsagenter og gi USA skylden for Russlands angrep på demokratiet komplett skam, skriver Mark Warner.

På pressekonferansen benektet Putin at Russland hadde hatt noe å gjøre med det amerikanske valget.

– Jeg måtte gjenta hva jeg har sagt tidligere, inkludert personlige møter med presidenten, Russland har aldri blandet seg inn og planlegger ikke å blande seg inn i amerikansk politikk, inkludert valg, fortalte Putin.

Senator Lindsey Graham sier Trumps fallitt med å holde Russland ansvarlige vil bli sett på som et «tegn på svakhet» av russerne, og ifølge senatoren vil det «skape flere problemer enn det løser», skriver Reuters .