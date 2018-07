Foto: ROYAL THAI ARMY HANDOUT / ROYAL THAI ARMY

Skal få dykkeopplæring i grotten

Publisert: 03.07.18 03:44 Oppdatert: 03.07.18 03:58

UTENRIKS 2018-07-03T01:44:36Z

Det thailandske fotballaget som ble funnet etter å ha vært fanget i en grotte i ni dager skal få matforsyninger slik at de kan overleve i opptil fire måneder.

Det opplyste en talsmann for det thailandske militæret tidlig tirsdag morgen lokal tid.

De 12 guttene og treneren deres ble som kjent funnet mandag etter en dramatisk redningsaksjon som har vart i over en uke. Fotballlaget hadde vært inne i Tham Luang Nang Non-grotten i Chiang Rai-provinsen da en av de britiske grotteekspertene fant dem:

– Samtlige 13 er funnet og i sikkerhet, opplyste den regionale guvernøren Narongsak Osottanakorn stolt til BBC mandag kort tid etterpå.

Vanskelige leteforhold

Det var forrige lørdag ungdommene, i alderen 11–16 år, ble meldt savnet i sammen med sin 25 år gamle trener. De skulle utforske grottene, men ble fanget inne i det 10 kilometer lange grottesystemet.

Den omfattende leteaksjonen hadde pågått i flere dager, uten noen livstegn fra de savnede.

Flere dager med dårlig vær har også gjort letingen utfordrende, og de har måttet ta seg gjennom svært trange og krokete grotteganger. En kort periode med opphold mandag tillot dykkerne å ta seg lenger inn i grotten.

Ifølge BBC lette redningsmannskapene i et rom i grotten som kalles Pattaya Beach, som ligger i en forhøyet del av grotten. Guttene hadde beveget seg bort fra rommet for å unngå det stigende vannivået, og ble i stedet funnet i et rom rundt 400 meter unna.

Da guttene ble funnet, skal de ha bekreftet overfor redningsmannskapene at alle 13 var til stede.

Helsetilstanden til ungdommene er foreløpig ubekreftet, men alle de savnede skal være i live.