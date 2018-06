ÅSTED: Politiet leter etter spor, etter at det ble avfyrt flere skudd mot en internettkafé i den svenske byen Malmö mandag 18. juni. Foto: JOHAN NILSSON / TT News Agency

Frykter hevnaksjoner i Malmö: – Nå begynner helvete

Publisert: 20.06.18 09:00

En ung gjengleder som overlevde skyteepisoden i Malmö mandag pekes på som det egentlige målet. En hevnaksjon er svært sannsynlig, sier kilder i miljøet til svenske aviser.

Tre menn ble drept og tre andre skadet etter at det ble skutt mot en internettkafé i den svenske byen mandag rundt kl. 20.

– Personene som er involvert i hendelsen er å regne som gjengkriminelle, og driver grov organisert kriminalitet i Malmö, opplyser politisjef Stefan Sintéus.

Ifølge politiet finnes det flere pågående konflikter mellom de kriminelle gjengene, som blant annet driver narkotikasalg.

Internettkafé var tilholdssted

Ifølge kilder den svenske avisen Aftonbladet har snakket med, var målet for skyteepisoden en 21 år gammel mann som overlevde angrepet med lettere skader. Han skal være leder av et av byens kriminelle gjenger.

Den unge mannen har tidligere vært siktet for grov kriminalitet og drap.

– Det er mulig dette var et hevnmotiv for drapet som han tidligere har vært varetektsfengslet for, sier en kilde til avisen.

Skuddene ble avfyrt fra en mørk bil, mot internettkafeen Galaxy, som ligger bare noen hundre meter unna politihuset på Porslingsgatan i Malmö. Bilen forsvant fra stedet i høy fart.

Personer i miljøet som avisen Expressen har snakket med, mener det ikke nødvendigvis bare var 21-åringen som var målet.

– Da hadde de ikke gjort en «drive by»-skyting for å skade så mange som mulig. Dette angrepet var nok en markering, sier en av dem.

Frykter reaksjon i gjengmiljøet

Flere kilder mener man nå må forberede seg på en hevnaksjon fra de overlevende.

– Dette er begynnelsen på et helvete, sier en av dem og oppfordrer folk til å holde seg innendørs de kommende månedene, sier en mann fra miljøet til Expressen.

Også politiet frykter flere skyteepisoder.

– Det er alltid en risiko for en eller annen form for gjengjeldelse, erkjenner politisjef Sinteus:

– Når man har med disse menneskene å gjøre, er det alltid en risiko for hevn. Disse personene blir veldig lett krenket av hverandre. Vi regner dessverre med at det kan bli en hevnaksjon, sier Stefan Sintéustil Sveriges Radio onsdag morgen.

Politiet har ingen mistenkte

Antallet skadede var en stund uavklart. Mandag kveld bekreftet politiet at fire personer var innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang, men like etter økte tallet til fem. Like før midnatt meldte politiet at antallet hadde økt til seks.

Offisielt har politiet ingen mistenkte på nåværende tidspunkt, de vil heller ikke kommentere hvilket våpen som ble brukt.

– Vi kjenner til personer som er involvert i hendelser som disse, men det er vanskelig å få folk til å snakke, sier en politikilde til avisen.

Jonatan Burhoff, som bor i nærheten, forteller til Aftonbladet at han hadde vinduet åpent da han plutselig hørte høye smell.

– Det hørtes ut som minst 15–20 skudd, og det så ut som det kom fra et automatvåpen, sier han.

– Folk skrek noe jævlig. Da forsto jeg umiddelbart at noe alvorlig hadde skjedd, fortsetter han. Fra vinduet ble han blant annet vitne til at privatpersoner bar skadede personer inn i bilene sine, for å få kjørt dem til sykehus.