HOLDER MOTET OPPE: 12 gutter, 12 brev og 12 meldinger til foreldre om ikke å bekymre seg. Brevene fra inni grotten ble publisert av thailandske myndigheter i dag. Foto: REUTERS TV / X00514

Brev fra grotten: – Jeg skal hjelpe mamma selge alle tingene i butikken

Publisert: 07.07.18 10:00 Oppdatert: 07.07.18 11:11

UTENRIKS 2018-07-07T08:00:30Z

MAE SAI (VG): Barn fanget i grotte i Thailand har skrevet brev til sin nærmeste. De inneholder kjærlighetserklæringer og ønsker om å spise favorittretten når de kommer ut.

De 12 fotballguttene og deres trener, fanget på 15. døgnet i en grotte i Tham Luang i Thailand , har skrevet brev til sine kjære.

Brevene ble offentliggjort av redningsledelsen i den thailandske marinen lørdag morgen.

I barnlig skrift formidler de sine korte beskjeder til fortvilte foreldre og søsken. Selv ser det ut til at de holder motet oppe, og er mest opptatt av at foreldrene ikke må bekymre seg for mye.

Nik skriver i sitt brev:

«Jeg elsker deg far og mor og Toy. Hvis vi klarer å komme oss ut, kan du vær så snill ta meg med for å spise på et mookatha (pannestekt svin. journ.anm.) restaurant? Jeg elsker dere.»

Nik tegner et hjerte til foreldrene og broren sin.

«Jeg skal skynde meg tilbake»

Adoul skriver:

«Ikke bekymre dere for oss nå. Jeg savner alle sammen. Jeg vil tilbake nå», ifølge The Guardian. og BBC

Tan (kallenavn Titan) skriver i brevet:

«Mamma og pappa, ikke bekymre dere. Jeg har det fint. Si til Yodd at han skal ta meg med for å spise stekt kylling. Elsker dere».

Beau skriver:

«Pappa og mamma, ikke bekymre dere for meg. Beau ble borte i to uker. Etterpå skal jeg hjelpe mamma selge alle tingene i butikken. Jeg skal skynde meg tilbake».

«Ikke glem å organisere bursdagsfesten min»

Dom skriver i brev til foreldrene:

«Jeg har det bra, selv om det er litt kaldt. Ikke bekymre dere for meg. Vær så snill og ikke glem å organisere bursdagsfesten min».

Pong skriver:

«Jeg elsker pappa og mamma. Ikke bekymre dere for meg, jeg er trygg. Elsker dere».

Mark skriver også en melding, men siste delen av brevet er vanskelig å lese:

«Mamma du er hjemme, hvordan har du det? Jeg har det fint. Kan du si til læreren min ... (siste delen uklar).

Mik skriver et litt lenger brev enn de andre:

«Ikke bekymre dere for meg, jeg savner alle sammen, bestefar, onkel/tante, mamma og pappa og bror/søster, elsker alle sammen. Jeg er her inne og er glad. Marinen tar godt var på meg. Elsker alle sammen».

«Jeg kan ta vare på meg selv»

Night skriver i sitt brev:

«Night elsker mamma, pappa og storesøster. Ikke bekymre dere for meg. Night elsker alle».

Tern skriver:

«Jeg savner mamma, pappa og bestefar. Elsker dere mamma og pappa. Ikke bekymre dere for Tern, jeg kan ta vare på meg selv».

Note skriver:

«Jeg er trygg, ikke bekymre dere for meg. Elsker mamma og pappa og alle sammen».

Tee:

« Ikke bekymre dere, jeg er så glad».

Den 25 år gamle treneren Ekkapol Chantawong har også skrevet brev. Her beklager han overfor foreldrene til barna, og har også skrevet oppmuntrende hilsen til sin familie.