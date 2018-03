President Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon holdt en flammende tale under landsmøtet i det høyrepopulistiske partiet Nasjonal front i Frankrike lørdag. Her er han sammen med partiets leder Marine Le Pen. Foto: AP / NTB scanpix

Jean-Marie Le Pen fratatt ærestittel

NTB

Publisert: 11.03.18 11:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-11T10:49:59Z

Det høyrepopulistiske partiet Nasjonal front i Frankrike vil ikke lenger ha grunnleggeren Jean-Marie Le Pen som ærespresident.

Jean-Marie Le Pen ble ekskludert fra partiet i 2015, som følge av en rekke kontroversielle uttalelser, blant annet om holocaust.

Tittelen som ærespresident beholdt han, men søndag besluttet landsmøtet i Nasjonal front å frata ham også denne.

89-åringen visste hva som kom til å skje, og han var selv ikke til stede under landsmøtet.

–Jeg vil ikke dra til Lille, for jeg ønsker ikke å bli medskyldig i attentatet mot Nasjonal front, sa han.

Parti i motvind

Le Pens datter Marine leder i dag partiet, som har slitt tungt i det siste.

Tidligere valgkampleder Florian Philippot har takket for seg og dannet sitt eget parti, og partiets unge fremadstormende stjerne Marion Marechal Le Pen har trukket seg fra politikken.

Marine Le Pen er selv siktet for misbruk av EU-midler, og meningsmålinger viser at kun 16 prosent vil ha henne som president. For ett år siden mente 24 prosent at hun egnet seg som president.

Ny giv

Partilederen tok før landsmøtet til orde for å distansere Nasjonal front fra fortida, blant annet ved å gi partiet et nytt navn.

– Partiet har gått fra å være et protestparti og et opposisjonsparti til å bli et regjeringsparti, sa hun i et TV-intervju fredag.

Lørdag hadde hun invitert Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon til landsmøtet, der han i sedvanlig stil holdt en flammende tale.

– La dem kalle dere rasister. La dem kalle dere fremmedfiendtlige. La dem kalle dere nasjonalister. Det er hedersbetegnelser, sa Bannon, som høstet stående applaus.