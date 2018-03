Utenriksminister Boris Johnson retter pekefingeren direkte mot Russlands president Vladimir Putin. Foto: AP / NTB scanpix

Boris Johnson peker på Putin som ansvarlig for nervegiftangrepet

Publisert: 16.03.18 14:01

Det er «overveiende sannsynlig» at Russlands president Vladimir Putin beordret bruk av nervegift mot en eksspion i Salisbury, sier britenes utenriksminister.

Statsminister Theresa May har sagt at det er «svært sannsynlig» at Moskva er ansvarlig for nervegiftangrepet som rammet eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia.

Men utenriksminister Boris Johnson går skrittet videre. Han peker direkte på Putin.

– Vi mener det er overveiende sannsynlig at det var hans beslutning å beordre bruken av nervegift på åpen gate i Storbritannia , på Europas gater, for første gang siden andre verdenskrig, sier Johnson fredag.

Dagen i forveien sa utenriksministeren at han mener bevisene er overveldende for at Russland sto bak.

I et raskt tilsvar fra Kreml heter det at Johnsons kommentarer der han skylder på Putin er «sjokkerende» og «utilgivelig».

Russiske myndigheter har hele tiden avvist anklagene om russisk innblanding i angrepet.

I et hastemøte i FNs sikkerhetsråd onsdag kveld anklaget den russiske ambassadøren Storbritannia for å skape en hysterisk stemning, og ba britene legge frem bevis .

Samme dag kunngjorde May at en av følgene av Russland sin involvering i forgiftningen er at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater – det største antallet på 30 år.

May har tidligere denne uken sagt at nervegiften som ble brukt i angrepet, var av typen Novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Russland har igjen kunngjort at de vil utvise britiske diplomater som hevn, ifølge den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov.

– Det vil skje veldig snart – jeg lover deg det, sier Lavrov ifølge Sky News.