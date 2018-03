RADIKAL: Dette bildet av Maxime Hauchard er tatt fra en propagandavideo laget av IS i 2014. Hauchard skal ha blitt radikalisert via internett. Foto: AFP PHOTO / HO / AL-FURQAN MEDI

Nyhetsbyrå: Fransk bøddel for IS drept

NTB

Publisert: 15.03.18 22:37

En fransk jihadist som arbeidet som bøddel for IS, er blitt drept, opplyser franske etterretningskilder.

Maxime Hauchard har vært ettersøkt av både Frankrike og USA etter at han deltok i en IS-video som bøddel og drapsmann.

– Tidspunktet for hans død og omstendighetene rundt hendelsen er fortsatt uklare, men det ser ut til at han ble drept sommeren 2017, sier en kilde til AFP.

Hauchard vokste opp i en landsby i Normandie før han ble omvendt fra katolisisme til islam. Han var bare 22 år gammel da han uten tildekket ansikt framsto i en video der den amerikanske hjelpearbeideren Peter Kassis ble likvidert. Det skjedde i november 2014.

Videoen viste også likvideringen av 18 syrere som kun ble identifisert som medlemmer av regjeringsstyrkene.

Franske etterforskere fant etter hvert ut at Hauchard ble radikalisert via internett under navnet Abu Abdallah al Faransi (franskmannen).

Det er anslått at rundt 1.700 franske statsborgere har sluttet seg til IS i Irak eller Syria siden 2014.