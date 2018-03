Sakkyndige om Madsen: «Pervers og svært avvikende seksualitet»

Publisert: 08.03.18 09:44 Oppdatert: 08.03.18 13:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-08T08:44:05Z

KØBENHAVNS BYRET (VG) Peter Madsen nektet straffskyld for forsettlig drap da saken mot ham startet torsdag formiddag. Videre erkjenner 47-åringen at han parterte Kim Wall, men han erkjenner ikke å ha misbrukt henne seksuelt.

Det opplyste hans forsvarer Betina Hald Engmark i Københavns Byret.

VG er til stede i retten – følg saken i vårt direktestudio

Saken mot Peter Madsen startet torsdag klokken 09.30 med at aktor Jakob Buch-Jepsen leste opp tiltalen. Videre brukte han resten av formiddagen på sitt innledningsforedrag, der han oppsummerte saken og etterforskningen

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt Madsen, har ifølge aktor konkludert med at han har en «pervers og svært avvikende seksualitet».

Madsen beskrives av de sakkyndige som en velbegavet mann uten tegn til psykose, men også en som er svært avvikende personlighetsmessig med narsissistiske og psykopatiske trekk.

De sakkyndige mener derfor at gjentagelsesfaren er stor, at Madsen er en fare for andres liv og at han bør dømmes til fengsel, ikke forvaring.

Peter Madsen skal etter planen forklare seg allerede i ettermiddag.

Fant Walls blod på Madsens nese

I innledningsforedraget går det frem at Kim Walls blod ble funnet på Peter Madsens venstre nesebor da han ble undersøkt at kriminalteknikere like etter pågripelsen. Madsen ble pågrepet like etter at han kom i land etter å ha blitt reddet fra den synkende ubåten.

I retten blir det vist et bilde av Madsen der blodet ved neseboret er godt synlig. Blodet er også synlig på bilder som tidligere har vært publisert av Madsen, blant annet dette:

Aktor: Klippet av Walls hår

Bilder fra innsiden av ubåten viser at Kim Walls truse og strømpebukse fremdeles lå inne i ubåten da politiet undersøkte den. Både trusen og strømpebuksene hadde flere kutt i seg. Strømpebuksene var også vrengt da de ble funnet, sier Buch-Jepsen i retten.

Påtalemyndigheten viser frem bilder av Kim Walls hår, som de har tatt prøver av. Ifølge politiet har Madsen kuttet eller klippet av henne mye av håret i forbindelse med mishandlingen han er tiltalt for.

Ifølge aktor gjorde Peter Madsen flere bemerkelsesverdige google-søk mindre enn ett døgn før han og Wall dro ut i ubåten. På Madsens PC er det gjort funn av torturvideoer som viser kvinner som blir hengt, halshugget eller spiddet.

Aktor forteller om et Google-søk Peter Madsen skal ha gjort like over midnatt 10. august som skal ha ført ham til en torturvideo aktor finner særlig relevant for saken.

Tiltaltes forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, har tidligere opplyst at Madsen nekter for at videomaterialet er lastet ned av ham.

Den siste SMS-kontakten

I retten ble det videre vist frem skisser av en kvinnekropp med avmerkinger som illustrerer skadene på Walls torso som ble funnet i vannkanten 21. august. De mange stikkskadene er særlig sentrert rundt underlivet. De blir også vist bilder av rørene som var stripset fast til kroppsdelene. Ifølge Buch-Jepsen stemmer rørene overens med rør som er funnet under en ransaking av Peter Madsens verksted.

Ifølge Buch-Jepsen er det i politiets etterforskning ingenting som tyder på at Madsen og Wall hadde vært i kontakt forut for intervjuavtalen på ubåten. Wall hadde i lengre tid forsøkt å få til en avtale med Madsen fordi hun planla å skrive en reportasje for det amerikanske magasinet Wired. 10. august svarte Madsen på forespørselen og opplyste at intervjuet kunnes skje samme kveld i ubåten.

«Skipet er klart og i god stand. Venter bare på magasinet Wireds reporter», skrev Madsen i en SMS, ifølge aktor.

«Fantastisk! Jeg er bare noen få minutter unna», svarte Wall.

Siste SMS-er til kjæresten: «Jeg elsker deg»

Etter dette sendte Madsen ytterligere en SMS til Wall, og påtalemyndigheten antar at dette skjedde mens de begge var på ubåten.

Klokken 20.16 sender Kim Wall de siste SMS-ene til sin danske kjæreste som hun kommuniserer med på engelsk:

- Im stilm alive btw. - But im goioing down now. - I love you!!. - He brought coffee and coockies tho.

Det siste bildet av Madsen og Wall ble tatt klokken 20.29.

Forsvarer: Har villig stilt opp til avhør

Etter aktors innledningsforedrag startet Peter Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, sin redegjørelse for retten klokken 11.40. Hun ba selv om å få vente til etter lunsj, men ble av dommer Anette Burkø bedt om å gå i gang allerede nå. Innledningsvis la Engmark særlig vekt på medias dekning av saken og anmoder dommerne til å se vekk fra den.

– Det er kun de opplysninger som kommer frem her inne, som skal tillegges betydning, sier forsvareren.

Hun mener aktor fremstiller det som om Madsen har vært motvillig til å la seg avhøre, og mener det er uriktig .

– Det er korrekt at han har endret sine forklaringer, men det er viktig å notere seg at han villig har stilt opp til avhør og avgitt forklaring når politiet har bedt om det, sier Engmark.

Ber om livsvarig fengsel

Madsen er tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelt misbruk av den svenske journalisten Kim Wall (30). Han er også tiltalt for brudd på sjøfartsloven etter han skal ha vært i ferd med å kjøre på et handelsfartøy.

Drapet skal ha skjedd mellom klokken 22 den 10. august og klokken 10 den 11. august.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om livsvarig fengsel for Madsen, subsidiært forvaring på ubestemt tid. Rettsdagen går over totalt 12 dager i mars og april. Dom i saken er ventet 25. april.

Saken oppdateres