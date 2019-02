IKKE ENIG MED FN: Jon Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsmann, sammen med Sylvi Listhaug, en annen av partiets markante innvandringskritikere. Foto: Gisle Oddstad

Frp raser mot FN-topp etter flyktningkritikk

UTENRIKS 2019-02-01T05:04:40Z

Flyktning-toppen i FN advarte mot politikere som «spiller på frykt og fordommer». Frps innvandringspolitiske talsmann følte seg truffet, og slår hardt tilbake.

Publisert: 01.02.19 06:04

« I Europa er det blitt et fiendtlig politisk klima. Uansvarlige og skruppelløse politikere nører opp om frykt for flyktninger og migranter, for å manipulere velgere ».

Det sa FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, til VG på tampen av et besøk til Norge denne uken. Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp, liker ikke budskapet, og kontaktet VG fordi partiet følte seg truffet av kritikken fra Grandi.

– Han fremsto som en typisk FN-pamp uten bakkekontakt. Han henger ut europeiske og norske politikere som vil begrense innvandring. Han fremstiller vår politikk som umoralsk, på en måte som jeg er sjokkert over, sier Helgheim.

Grandi nevnte ikke Frp i intervjuet med VG, men han snakket litt om den norske debatten rundt FNs migrasjonsplattform, som Frp var det eneste partiet som stemte nei til . Det er det som får Helgheim til å reagere så sterkt.

HELLAS: To menn forsøker å få tilbake varmen kledd i folier delt ut av frivillige. Flyktningene ankom den greske ferieøya Lesvos noen minutter tidligere. Nå ser de to nye gummibåter med flyktninger ankomme øya. Bildet er fra september 2015.

Har en annen løsning

Helgheim bet seg også merke i at italienske Grandi mente at «noen politikere i Europa» ikke vil «bidra til å løse flyktningkrisen, for da vil de miste argumenter som de kan utnytte i sin propaganda».

– Han vet åpenbart ikke hva han snakker om. Vi har ikke samme løsning som ham, vi har en helt annen tilnærming. Vil hjelpe flyktningene i nærområdene, der man får valuta for pengene, sier Helgheim.

– Så vil du ta til orde for å øke bistanden til nærområdene?

– Ikke hvis det tas fra budsjetter for eldreomsorg, helse og veier i Norge. Men hvis det tas fra den vanvittig dyre bosetningen av flyktninger, så kan vi støtte det.

Nei til flere flyktninger

At generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, tok til orde for å øke antallet kvoteflyktninger fra tre tusen til fem tusen, er Helgheim heller ingen tilhenger av.

– Både FNs høykommissær for flyktninger og Flyktninghjelpen er aktører som har en egeninteresse i flyktningsaken, og som spiller på overfladiske følelser, sier Helgheim.

– Egeland sier Norge bør «se til Canada», der flyktninger er en «vinnersak». Tar man befolkningen i betraktning, så har Norge tatt imot åtte ganger flere flyktninger enn Canada siden 2011. Så ja, jeg ser gjerne til Canada.