INSPISERER: Representanter fra Frelsesarmeen på besøk i et område der hjemløse i Chicago bor i telt. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / REUTERS

Anonym helt betalte hotell for 70 hjemløse i sprengkulden

Det er ikke kjent hvem vedkommende er, men det er ingen tvil om at hun, eller han, er ukens helt i Chicago.

Publisert: 01.02.19 09:24

Når sprengkulden setter inn kan det være utfordrende for noen og enhver. Bor du attpåtil på gaten kan det fort stå om livet.

Det har vært den brutale realiteten for hjemløse i Chicago og andre steder i USA som denne uken har opplevd temperaturer på minus 30-tallet, og enda kaldere dersom man tar med hvordan det føles vindkastene.

Minst åtte personer har mistet livet .

80.000 hjemløse

I sentrum av Chicago så det mørkt ut for en gruppe hjemløse etter at en propantank eksploderte i området de holder til. Ingen ble skadet i hendelsen, men den resulterte i at politiet konfiskerte rundt 100 andre propantanker.

Dermed hadde ikke de hjemløse lenger noen kilde til varme.

Da bestemte først Frelsesarmeen seg for å gi husly til 70 hjemløse i et av deres lokaler i byen. Men før de kom så langt ringte telefonen. En anonym, men svært god, samaritan hadde allerede betalt hotell for de 70.

– En eller annen vidunderlig borger har sørget for hotell for dem for resten av uken, sa Jacqueline Rachec, talskvinne i Frelsesarmeen, til Chicago Tribune .

70 er likevel et lavt tall når man vet at det skal være så mange som 80.000 hjemløse i Chicago. Mange har ønsket å hjelpe disse, men brannvesenet i byen har måttet gå ut og advare mot å donere propantanker nettopp på grunn av brann- og eksplosjonsfaren.

Våraktige temperaturer

Heldgivis går både de med og uten hjem bedre tider i møte fremover. Temperaturene har allerede steget betraktelig. Det fører trolig til at ting snart kan vende tilbake til normalen. Som at skoler åpner igjen, at posten kommer frem og at flytrafikken går normalt. Bare på Chicagos O'Hare-flyhplass ble 1460 flighter kansellert torsdag.

Faktisk er det flere steder i de kaldest rammede områdene man de neste dagene forventer våraktige temperaturer.

– Jeg tror aldri det har vært et tilfelle av et så stort skifte i temperaturer på vinteren. Tidligere bølger av rekordkulde har ikke gått over så raskt. Nå går vi rett til våraktige temperaturer, sier meteorolog Jeff Masters til USA Today.

Varmegradene vil krype jevnt oppover de neste dagene og mandag er det ventet 11 plussgrader i Chicago.