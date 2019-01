TYDELIG: EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker sier at han er åpen for å snakke med Theresa May og hennes forslag, men at han vil være tydelig på EUs ståsted. Foto: AP / Francisco Seco / NTB scanpix

Juncker: Økt risiko for kaotisk brexit etter avstemning i Underhuset

UTENRIKS 2019-01-30T16:34:39Z

EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker mener det er større risiko for en rotete brexit etter at Underhuset tirsdag krevde en endring av brexitavtalen.

NTB

Publisert: 30.01.19 17:34

– Vi må være klare for alle scenarioer, inkludert det verste, sa Juncker onsdag i EU -parlamentet.

Han sa videre at det fortsatt er uklart hva britene vil endre i avtalen, og mener risikoen for at Storbritannia forlater EU uten en avtale har økt etter avstemningen.

Les også: Britene vil endre brexit - får kontant EU-nei tilbake

Juncker understreket at skilsmisseavtalen Storbritannias statsminister Theresa May har forhandlet fram ikke kan endres.

Han framholdt at avtalen som ligger på bordet «fortsatt er den beste og eneste avtalen som er mulig». Juncker sa imidlertid at han er åpen for å snakke med May og høre på hennes forslag.

– Men jeg vil også være ekstremt tydelig på EUs ståsted. Debatten i Underhuset i går endrer ikke det. Utmeldingsavtalen kan ikke reforhandles, sa han.