BEKYMRET OPTIMISME: – Husk vi fikk 49,9 prosent av stemmene her i statsministerens hjemby, er det VG blir minnet på av medarbeiderne ved Socialdemokraternas lokalkontor i Örnsköldsvik. Også ved dette valget blir partiet i særklasse det største, men oppslutningen ser ut til å krympe. Foto: Krister Sørbø

Her er Stefan Löfven suveren vinner - uansett valgresultat

UTENRIKS 2018-09-06T19:53:40Z

ÖRNSKÖLDSVIK (VG) Om Stefan Löfven ikke får fortsette som Sveriges statsminister etter riksdagsvalget, vil han alltid være politisk konge på hjemmebane i Västra Norrland.

Publisert: 06.09.18 21:53

– Da Stefan var fagforeningsleder evnet han å få folk rundt seg til å vokse. Han lyttet og lot andre slippe til. Stefan Löfven så alle, og hans slåss for alt fra høyere lønn til toalettforholdene for arbeiderne, sier Hans Öberg.

VG er med på morgenmøtet på Jern- og metallarbeiderforbundets sparsomt møblerte kontor i industribyen Örnsköldsvik ved Bottenviken.

Ikke uventet er omtalen av Sveriges statsminister nærmest panegyrisk fra tidligere arbeidskamerater og de som overtok fagforeningsarbeidet i Löfvens ånd.

Örnsköldsvik er byen Sveriges nåværende statsminister lærte seg sveiserfaget som lærling, før han senere ble metallarbeider ved panservognprodusenten Hägglund & Söner, i 50 år en storleverandør til den svenske våpenindustrien.

– Stefan Löfven er som en 1980-tallets Ingvar Carlsson, en trygg og dyktig politiker til å stole på. Slik har han alltid vært, en lagspiller som ikke er så interessert i å fremheve seg selv. Og så tør han ta vanskelige beslutninger. Det gjorde han som fagforeningsleder. Det gjør han som statsminister, sier Elvy Söderström. Hun satt som Örnsköldsviks kommunalråd i 20 år etter en periode i Riksdagen.

– Jeg var sjefen til Stefan Löfven på Hägglund AB og han utmerket seg umiddelbart som en dyktig sveiser, men raskt gikk han inn i fagforeningen. Der var han tilsvarende dyktig. Det gjør godt at en mann som ikke bruker så store ord, i dag styrer Sverige. Det håper jeg han også vil gjøre de neste fire årene, sier Gerhard Westman, i dag en fornøyd pensjonist som gjør frivillig arbeid i ishockey klubben Modo, en fordums storhet i svensk hockey.

I tre dager reker vi rundt i den nordsvenske industribyen som er en salig blanding av fabrikkpiper som spyr ut lukten av cellulose, har en 90-meters hoppbakke midt i byen, et «fargerikt byggeklosshus» som har høstet arkitektpriser og stor oppmerksomhet verden over.

Og for alle som syns om fritidsklær, turutstyr og dyre kvalitetsprodukter, er det greit å vite at Örnsköldsvik er stedet hvor produksjonen av Fjällräven-produkter oppsto på 1960-tallet.

At også finnes en «Musikfabrik» som har laget svenske Grand Prix-hiter på bestilling, er også noe Örnsköldsvik kan skilte med.

– Og glem ikke at vi har Peter Forsberg. «Foppa» var da han spilte ishockey i USA regnet som verdens beste spiller. I dag investerer han penger i hjembyen, blant annet i ett av de store hotellene i Örnsköldsvik. Flere av byens store sønner og døtre gjør det samme. Vi er elsker byen vår, sier «propagandaminister» og lokalpatriot Elvy Söderström. Den tidligere kommunalråden og rikspolitikeren virker å ha en finger med i spillet i alt som skjer i Örnsköldsvik.

Det er nesten befriende når vi på Storgatan treffer på pensjonisten og tidligere rørlegger, Lars Gidlund (77). Han har bestemt seg for å stemme på Sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson. Men også Gidlund har mye til overs for Löfven.

– Statsministeren er et bra menneske, jeg stemte på han og Socialdemokraterna ved valget i 2014, sier pensjonisten.

– Men hvorfor ikke denne gangen også?

– Fordi Stefan er for svak og han tar ikke godt nok tak i integreringen og de andre problemene Sverige strir med. Jeg har det bra nok som pensjonist, men jeg håper at Jimmie Åkesson kan tilføre politikken en ny energi. Det trengs i Sverige, sier den tidligere rørleggeren.

Av valgets 7,8 millioner registrerte velgere i Sverige, er tredve prosent pensjonister, rundt to millioner mennesker. Og mange av dem har det ikke så bra som Gidlund og andre eldre i Örnsköldsvik. Pensjonister i det som var det svenske sosialdemokratiets storsuksess, velferden, trives ikke lenger like godt i «folkhemmet». Mange av dem er direkte fattige og har begynt å tro på Jimmie Åkessons løsninger. Og det er disse som kommer til å avgjøre valget, tror flere svenske valganalytikere.

Stefan Löfven viker ikke en tomme når det gjelder ikke å lefle med Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna.

– Vi sosialdemokrater kommer ikke til å samarbeide med, eller gjøre oss avhengige av Sverigedemokraterna, er statsministerens klokkeklare beskjed til de svenske velgerne.

Det tradisjonsrike høyrepartiet, Moderaterna, har mer enn antydet at partiet under gitte omstendigheter kan komme til å samarbeide med Sverigedemokraterna.

– For meg er det fullstendig uaktuelt. Det ville ikke bare være et svik mot velgerne som har stemt på oss, men det er også et ansvarsfull regjerings oppgave å se til at det ikke oppstår situasjoner hvor budsjettforhandlinger bryter sammen, og vi får en regjeringskrise, sier statsminister Stefan Löfven.

– Det er slik Stefan er. Kompromissløs og prinsippfast når det gjelder det han tror på. På fotballbanen var han derimot ikke så himla overbevisende. Tøff i taklingene, men bare med ett bein, det venstre selvsagt. Det høyre sto han på. Fikk han tyngden over på det, falt han, sier kompisen og musikeren Lasse Sjöman (66) og ler.

– Jeg har mange andre historier om Stefan også, men de tar vi senere. Først må vi vinne valget, sier Löfvens lojale ungdomskamerat.

Når man følger den svenske valgkampen, fra hans hjemby og på riksmediene, fornemmer man i Stefan Löfven en representant for det som en gang var. Det Sverige som ble ledet av Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson, Carl Bildt og Göran Persson.

– Nei, det er ikke slik. Stefan er mannen for dagens store utfordringer i Sverige. Han har den roen som skal til, det er ikke snakk om å vingle eller lefle med populistiske partier. Stefan Löfven har en fast hånd på roret, og han vil lose Sverige gjennom denne vanskelig tiden. Se på alt han har fått til. Det store budsjettunderskuddet han arvet fra de borgerlige partiene, er blitt til store overskudd. Over 300 000 flere mennesker har en jobb og gå til, og investeringer i helse-, skole og omsorg er økt med 35 milliarder kroner. Sverige er på rett vei, sier den tidligere kommunalråden og riksdagsmedlemmet for Socialdemokraterna, Elvy Söderström til VG.

Da VG var til stede under Almedalsveckan på Gotland i sommer, fremførte Stefan Löfven gjentatte ganger partiets budskap. Det vil være feil å hevde at han tenner en gnist og skaper entusiasme hos tilhørerne. Men det er noe ekte over fyren. Og han er på politisk hjemmebane når han snakker om sin oppvekst på barnehjem, i fosterhjem, ungdomsårene og tiden som jern- og metallarbeider i Örnsköldsvik. Den gang da.

Derfor var det noe gjenkjennende ved tittelen den svenske avisen Dagens Nyheter brukte en i lederkommentar om Sveriges statsminister: Rett mann på rett plass til feil tid.