1 av 2 KONTROVERSIELL: Konservative Brett Kavanaugh vil ta høyesterett mot høyre. Det kan bety innskrenkninger i amerikansk abortlovgivning. WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES

Slik vil Brett Kavanaugh endre høyesterett

UTENRIKS 2018-10-06T17:12:44Z

Vanskeligere å få abort, færre miljøreguleringer og sterkere presidentmakt kan bli resultatet med Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer.

Publisert: 06.10.18 19:12 Oppdatert: 06.10.18 19:37

Lørdag kveld blir Brett Kavanaugh bekreftet som høyesterettsdommer av det amerikanske senatet. Det vil skyve høyesterett mot høyre, mener eksperter VG har vært i kontakt med.

– Han gir de konservative dommerne et stabilt flertall, sier Hilmar Mjelde, postdoktor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Kavanaugh regnes som politisk konservativ. Motstanderne hans frykter, og tilhengerne hans håper, at han vil ta avgjørelser som vil føre til en mer konservativ tolkning av grunnloven.

– Vi kan regne med vedtak som gjør at delstater kan forby abort, som slår ned på miljøvernregulering og som letter næringslivsregulering. I saker der religiøse synspunkter kolliderer med LGBT-rettigheter, så vil høyesterett trolig stemme for de religiøse, sier Mjelde.

Mot høyre

– Kavanaugh vil bidra til å flytte høyesterett til høyre, sier Gunnar Grendstad , professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Han tror at Kavanaugh også vil kunne få innflytelse på høyesteretts holdning til presidentens makt.

– Det kan få konsekvenser i spørsmål som presidentmakt. Kavanaugh kan tolke grunnloven til støtte for et sterkere presidentmakt, sier Grendstad.

Et konkret området mange regner med at Kavanaugh vil ha påvirkning, er abortsaken. I en avgjørelse fra 1973 – kjent som Roe mot Wade – slo høyesterett fast kvinners rett til selvbestemt abort. Nå kan høyesterett innskrenke kvinners mulighet til å ta abort.

– Én måte er å si at det ikke er grunnlag i grunnloven for å slå fast retten til selvbestemt abort. Det vil være veldig dramatisk. En annen posisjonen at grunnloven gir en slik rett, men høyesterett vil tolke retten mer innskrenkende enn tidligere, og gjerne overlate til delstatene å avgjøre spørsmålet, sier Grendstad.

Hever terskelen

– Den tredje posisjonen er at høyesterett kommer konservative delstater i møte og støtter delestatenes gradvise innskrenkinger av retten, sier Grendstad.

Det kan være å tillate at delstater innskrenker antall sykehus som utfører aborter, eller å stille høyere krav til leger som utfører abort. Statene kan innføre obligatorisk ventetid. I tilfelle med tenåringer, kan de kreve foreldrenes samtykke. Flere stater har allerede innført ordninger som gjør det vanskeligere for kvinner å ta abort.

– Dette hever terskelen for å kunne ta abort, sier Grendstad.

Professoren tror det er mest sannsynlig at høyesterett vil gå for det siste alternativet.

– I høringer i Kongressen har Kavanaugh sagt at Roe mot Wade er gjeldende lov. På spørsmål om han mener Roe mot Wade var en korrekt avgjørelse, unnlot han å svare, sier Grendstad.

Sitter på livstid

Grendstad tror også høyesterett kan gi tiltalte i straffesaker innskrenkede rettigheter med Kavanaugh som dommer.

– Politiet kan for eksempel få utvidede rettigheter til å samle inn bevis, sier han.

Amerikanske høyesterettsdommere blir utnevnt på livstid, og sitter til de selv bestemmer seg for å pensjonere seg.

– Kavanaugh vil antagelig sitte i rundt 30 år. Høyesterett kommer med rundt hundre avgjørelser hvert år. Det vil si at han vil påvirke 3000 viktige prinsipielle og politiske avgjørelser, sier Grendstad.

Han mener utnevnelsen av Kavanaugh vil få umiddelbare konsekvenser.

– Avgjørelsene i høyesterett vil umiddelbart påvirke lover som gjelder i hele landet. Det får umiddelbare konsekvenser for alle personer i alle delstater, sier Grendstad.

Politisk av natur

Ifølge Mjelde kan en høyrevridd høyesterett gjøre føre til at enkelte vil tenke seg om to ganger før de tar inn saker for domstolen.

– Kavanaugh vil det gjøre mindre attraktivt for venstreorienterte å ta saker inn for Høyesterett, fordi de må regne med å tape der i en del saker, sier han.

Saker som når helt til høyesterett er ofte politiske av natur. Derfor utnevner alle presidentene dommere som deler deres ideologi, understreker Mjelde. Likevel tror han det er fare for at det politiske dramaet den siste tiden kan føre til at mange ser på høyesterett som en partipolitisk institusjon.

– Det er veldig uheldig. Høyesterettsvedtaks legitimitet avhenger av at den ses som nøytral, sier han.