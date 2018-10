HVOR ER HAN? Tyrkia og Saudi-Arabia har motstridende forklaringer på hvor det er blitt av den saudiske skribenten Jamal Khashoggi. Bildet er tatt under Verdens økonomiske forum i Davos i 2011. Foto: Virginia Mayo / AP

Saudi-Arabia og Tyrkia krangler om forsvinningsmysterium

UTENRIKS 2018-10-05T18:38:21Z

ISTANBUL (VG) Den saudiske regimekritikeren Jamal Khashoggi gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Nå er han borte.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 05.10.18 20:38

Det var tirsdag ettermiddag at den kjente saudiske regimekritikeren Jamal Khashoggi (59) tok turen til det saudiske konsulatet i Istanbul. Han skulle gifte seg i neste uke med forloveden Hatice, og trengte å få godkjent en ekteskapslisens.

59-åringen la igjen mobiltelefonen sin i vakten, som er vanlig prosedyre ved ambassader og konsulater. Timene gikk, uten at han kom ut igjen. Da slo en journalistvenn, som ventet utenfor, alarm og varslet de pårørende.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd med ham. Han er ikke tiltalt, mistenkt eller siktet for noe. Det finnes ingenting på ham. Han er bare en mann hvis hjemland ikke liker det han skriver eller mener, sier forloveden til nyhetsbyrået AP.

Hun legger til at Khashoggi var bekymret for å oppsøke konsulatet.

Tyrkia: Han er fortsatt på konsulatet

Khashoggi skriver for blant annet Washington Post , og er tidligere redaktør for Al Arab Media Group. Han er en kjent kritiker av det konservative saudiske regimet, og har det siste året bodd i selvpålagt eksil i USA i frykt for å bli pågrepet i hjemlandet.

Hvor ble det av Khashoggi? Det er spørsmålet mange stiller seg nå. Svaret til de to regionale stormaktene Saudi-Arabia og Tyrkia spriker:

Tyrkia mener at skribenten holdes mot sin vilje inne på konsulatet.

– Ifølge vår informasjon er den saudiske statsborgeren fortsatt på det saudiske konsulatet i Istanbul. Vi har ikke informasjon som tilsier noe annet, har Ibrahim Kalin, president Recep Tayyip Erdogans talsperson, uttalt.

– Jeg er hundre prosent sikker på at han er der inne, sier Turan Kislakci, journalistkollegaen som ventet på Khashoggi utenfor konsulatet.

Andre spekulerer i om saudiske myndigheter har kidnappet 59-åringen til Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia: Han er ikke her

Saudi-Arabia hevder derimot at han forsvant etter å ha forlatt konsulatet.

– Konsulatet følger opp saken og koordinerer med tyrkiske lokale myndigheter for å få klarhet i forholdene rundt forsvinningen til Jamal Khashoggi etter at han forlot konsulatbygget, skriver konsulatet i en uttalelse .

Det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara har innkalt den saudiske ambassadøren på teppet.

– Vi har ikke noe informasjon om ham, vi undersøker saken, sa ambassadøren Walid bin Abdulkarim al-Khuraiji etter møtet.

Forholdet mellom Tyrkia og Saudi-Arabia er allerede anspent på grunn av Qatar-blokaden. Kronprins Salman har boikottet lilleputtstaten sammen med andre naboland , mens Erdogan er blitt emiren av Qatars bestevenn og redningsmann.

Fordømmer kronprinsen

Skribenten har vært spesielt kritisk mot Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Den unge tronarvingen er i full gang med å modernisere kongedømmet, men får massiv internasjonal kritikk for å fengsle opposisjonelle.

– Når jeg snakker om frykt, trusler, arrestasjoner og offentlig uthenging av intellektuelle og religiøse ledere som våger å si sin mening, og jeg forteller at jeg er fra Saudi-Arabia, blir du da overrasket? spør Khashoggi retorisk i sin første kommentar i Washington Post.

Avisen har uttrykt dyp bekymring for forsvinningen, og publiserte fredag en blank side der Khashoggis kommentar skulle stå.