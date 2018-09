FLYKTET: Russiske Jevgenij Voijtsekhovskij (28) og Pavel Stotsko (28) bor nå i en flyktningleir i Nijmegen i Nederland. Innen året er omme, vil de få tildelt et eget hjem i deres nye hjemland. Foto: Nina E. Rangoy

Nygifte Pavel og Jevgenij flyktet fra Russland

UTENRIKS 2018-09-09T00:34:32Z

NIJMEGEN, NEDERLAND ( VG) Russlands første anerkjente homofile ektepar fikk ikke kjenne på gleden ved å være nygift i i mer enn et par dager, før de så seg nødt til å flykte fra hjemlandet.

Nora Thorp Bjørnstad

NINA RANGØY (foto)

Det nygifte ekteparet er fanget i sin egen leilighet, omringet av folk som ikke vil dem vel. De sitter i bitende kulde og bekmørke etter at strømmen er slått av, midt på den nådeløse russiske vinteren.

Politiet og sivile aktivister har sirklet rundt hjemmet til Jevgenij Voijtsekhovskij (28) og Pavel Stotsko (28) i to dager. De har truet med å bryte seg inn, kuttet strømmen for å tvinge dem ut, forteller deres advokater til VG, og når det ikke ledet frem, er det nå selveste politisjefen som står utenfor døren deres og banker på.

Det er bare tre dager siden Jevgenij og Pavel skapte overskrifter over hele verden, som «Russlands første lovlig gifte homofile».

Sterke krefter vil gjøre det krystallklart at slikt ikke aksepteres i Russland.

FAKTA: Homofili i Russland Homoseksualitet var regnet som en forbrytelse i Russland fram til 1993, og deretter som en mental lidelse fram til 1999. En lov vedtatt i 2013 innebærer at alle som tar del i såkalt «homopropaganda» rettet mot mindreårige, risikerer bøter og fengsel. Denne loven bryter med ytringsfriheten, fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i juni i år. ( Kilde: NTB)

Smutthull ga anerkjennelse

Første gang VG var i kontakt med Moskva-legene Jevgenij Voijtsekhovskij og Pavel Stotsko var i slutten av januar i år, da paret nettopp hadde kommet hjem etter å ha blitt smidd i hymens lenker i København.

Takket være et overraskende smutthull i loven fikk ekteparet, da de returnerte til hjemlandet, stempler i passene som bekreftet at de homofile moskovittene faktisk var gift. Noe slik har aldri tidligere skjedd i Russland, der likekjønnede ikke får gifte seg.

– Vi var helt himmelfalne da vi så kvinnen på myndighetskontoret sette stempelet. Det var en sensasjon, fordi i Russland kan jo ikke to menn gifte seg. Vi var så glade, så glade, og denne gleden ville vi dele med verden, forklarer Pavel til VG over et glass med svart te.

Delte nyheten på TV

Med venner i nyhetsbransjen, gikk det knapt et døgn etter hjemkomsten før mediene kappet med hverandre om å intervjue Russlands første lovlige homofile ektepar. De to stilte blant annet opp på det nasjonale Dozhd TV .

Men allerede dagen etter, da VG kontaktet dem med en intervjuforespørsel, var pur lykke snudd til et mareritt for de nygifte.

Nyheten hadde nådd russiske myndigheter, som sammen med homofobe grupper drev en intens søken på ekteparet.

27. januar ble de to siktet for «skjending av dokumenter», og passene, deres eneste gyldige legitimasjon i Russland, skulle inndras, meldte innenriksdepartementet via nyhetsbyrået Interfax. Myndighetspersonalet som satte godkjent-stemplet hadde « brutt russisk lov og vil sammen med overordnede miste jobben» , la departementets talskvinne Irina Volk til, ifølge RT.

“ Vi må flykte og kan ikke snakke med pressen før vi er i trygghet” skrev Pavel til VG. Det skulle gå syv måneder.

VG er første utenlandske avis som paret snakker med om den dramatiske tiden.

PSSST! Konsekvensene av «Anti- homoloven» Russlands «lov mot homofil propaganda» fra 2013 gjør det straffbart for et likekjønnet par å kysse på gaten eller bære et regnbueflagg i nærvær av barn.

Innvilget opphold

Stedet det VG treffer de to, er en rolig kafé i en by langt unna hjemlandet.

Etter dramatiske dager på flukt i slutten av januar, endte de to i en flyktningleir i Nijmegen i Nederland, hvor de nå endelig kjenner på en slags trygghet, og har fått innvilget midlertidig opphold på humanitært grunnlag.

Pavel, kirurgen som har hatt et eget radioprogram om helse, er den som snakker mest. Han har rutete skjorte og velpleid skjegg. Ektemannen Jevgenij, nyutdannet lege og jevnaldrende, ser yngre ut, iført caps og hettegenser. De fullfører hverandres setninger.

Jevgenij bestiller to kopper svart te på prøvende nederlandsk, mens Pavel forteller VG den samme historien som har fylt førti A4-sider hos nederlandsk politi.

Politisjefen forhandlet

Pavel tar oss tilbake til Moskva- leiligheten, den januardagen da politisjefen banker på.

Passene med stemplet som anerkjente ekteskapet deres skulle beslaglegges, noe som i praksis ville føre til at de mistet retten å oppholde seg i Russland.

Selv Jevgenij- og Pavels familie hadde snudd ryggen til sønnene etter press fra folk rundt seg.

«Lukk opp for myndighetene, hvis ikke kommer jeg og låser opp med reservenøkkelen min», var beskjeden Jevgenij fikk fra moren. Selv synes han prioriteringene til politiet sier mye om det samfunnet han har vokst opp i.

– For å sette dette i perspektiv: Det bor hvertfall 15 millioner mennesker i Moskva. Og politisjefen bruker sin fridag på å ta seg inn hos oss. Det er som om vi skulle vært de største kjeltringene Russland noen gang har sett, sier 28-åringen oppgitt til VG.

FAKTA: Ekteskapsloven i Russland I henhold til russisk lov anerkjennes ekteskap som er inngått i utlandet dersom de ikke «bryter med artikkel 14 i familieloven. Polygame ekteskap og ekteskapelige relasjoner mellom to i nær familie nevnes som brudd, men likekjønnede par er ikke nevnt i loven, ifølge The Moscow Times .

Ble fratatt oppholdsbeviset

I leiligheten denne dramatiske vinterdagen satt ekteparet sammen med sine to advokater, noen journalister og et par venner, da politisjefen kom inn og krevde å få overlevert passene.

Pavel og Jevgenij ville ha en garanti for sikkerheten sin, dersom de skulle gå med på det, noe politisjefen ikke ville gi dem.

Til slutt slang myndighetsmannen et tilbud på bordet , som forble det eneste alternativet, ifølge ekteparet: Et amnesti frem til midnatt samme dag. Etter en samtale med advokatene, skjønte de fort at det var deres eneste mulighet, forteller Pavel til VG.

– Vi byttet inn passene våre for å kjøpe oss et par timers spillerom til å kunne flykte ut av landet.

Fluktplanen

Pavel og Jevgeij visste ikke engang hvor de skulle, da advokatene ba dem om lynkjapt å pakke en ryggsekk hver, og en ekstra bag. Bagen var bare med fordi det skulle virke troverdig at de var på ferietur.

VG har fått bekreftet handlingsforløpet i en separat samtale med deres advokat Olga Dinze i Moskva, som var tilstede.

– Vi måtte handle raskt. Var redde for at dersom vi lot Pavel og Jevgenij være alene, kunne de bli varetektsfengslet innen veldig kort tid. I Russland hersker det en voldsom homofobi, sier advokat Dinze til VG.

Hoppet av på mellomlanding

En russisk organisasjon for homofile, bifile og transpersoner hadde fikset ekteparet billetter til et land som organisasjonen mente var trygt.

Billettene gikk fra Moskva til Tyrkia, men nøkkelen lå i mellomlandingen i Amsterdam.

Ved mørkets frembrudd bar det inn i advokatenes bil, så videre i en annen bil, frem til en hemmelig leilighet for å vente på neste dag flyavgang. De satte seg på flytoget mot Moskva Sheremetova med hjertet i halsen.

Paret hevder at en av flyplasspersonalet ved innsjekk tok bilde med sin egen mobil av legitimasjonen til de to. De ble tildelt den aller bakerste raden, og i de seks setene på raden foran dem, satt en rekke menn de etter hvert følte seg så bevoktet av, at de søkte hjelp fra en KLM-flyvertinne.

De var livredde for å bli pågrepet av det de opplevde som sikkerhetspoliti før de rakk å komme i trygghet. Etter å ha hørt ekteparets historie, flyttet en flyvertinne fra KLM dem frem til businessklasse, slik at de ville bli skysset ut av flyet separat fra mennene på bakerste rad i økonomiklasse.

Ved ankomst til Amsterdam løp de så fort bena bar dem til nederlandsk politi. De var livredde, forteller Pavel. Da fikk satt seg ned der, var de fortsatt så skaket og redde at de ikke klarte å snakke. Pavel bare gråt, sier han til VG.

Et døgn etter var de i lange avhør hos nederlandsk politi. Tøft, men helt klart å foretrekke sammenlignet med alternativet i Russland, sier de to.

– Vi er som søppel

Ikke alle detaljene ved historien til Pavel og Jevgenij lar seg bekrefte av uavhengige kilder. Resultatet er likevel uomtvistelig:

Nederlandske myndigheter har funnet det homofile ekteparets situasjon i hjemlandet så truende, at de har fått innvilget opphold på humanitært grunnlag i Nederland.

Siden februar har de bodd i flyktningleirer. Bare dager før møtet med VG finner sted, har Pavel og Jevgenij fått utstedt nederlandsk borgerbevis som gir dem rett til å være her i 5 år, før de kan søke videre om permanent opphold.

– I Russland finnes det ikke et liv å leve for oss. Vi er som søppel for dem, sier Pavel til VG.

Tortur-anklager i russisk republikk Det siste året har alt fra amerikanske politikere , til kjendiser , menneskerettsadvokater og ikke-statlige organisasjoner ropt varsku om at homofile i den russiske republikken Tsjetsjenia blir torturert og forfulgt, noe russiske myndigheter kategorisk avviser, blant annet til The Independent.

Uendelig takknemlig

Utenfor kafeen i Nijmegen der russerne drikker sin te, suser det stadig forbi sykler med bilde, rødkinnende nederlendere.

« Her er det så fantastisk», er det første Pavel svarer når VG spør hvordan det går med dem.

I år deltok paret i sin første Pride-parade. Fem ganger i uken har de språkkurs med frivillige lærere. Skal de to kunne jobbe som leger i Nederland vil det innebære blant annet en svært krevende språkeksamen, men de to er ikke avvisende til omskolering, heller.

Pavel og Jevgenij kjenner på en så stor takknemlighet for det deres nye hjemland har gitt dem, at de er fornøyd med hva det skulle være, sier de to til VG.

– Her kjenner du at dersom noe alvorlig skjer, du trenger hjelp og venner ikke kan bistå, så hjelper faktisk myndighetene deg. Det gir en utrolig trygghetsfølelse, sier Jevgenij.

Redselen som forblir

Paret har opplevd tulipanblomstring og sommer i den brosteinsbelagte, rolige nye hjembyen. Sakte men sikkert har de kjent at redselen for å bli sendt tilbake, gir slipp.

Men så, en dag de går sammen på gaten, stopper en ukjent mann på sykkel dem.

« Jeg vet hvem dere er», sier mannen på russisk.

Pavel og Jevgenij blir livredde. Så var de ikke trygge likevel, selv ikke her i Nijmegen, tenker de.

Mannen viser seg å være nederlandsk, en professor i russisk og filosofi ved universitetet. «Jeg kjenner til dere», gjentar mannen, denne gangen mens han legger en vennlig hånd på skulderen til Pavel.

– Dere seiret over systemet. Uredd og forbilledlig. Dere, gutter, er helter.