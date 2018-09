SAKSØKT: Dykkeren mener Elon Musk, her avbildet i januar 2016, har ærekrenket ham med sine påstander. Foto: Bobby Yip / REUTERS

Elon Musk saksøkt av grottedykker han kalte «pedo»

UTENRIKS 2018-09-17T23:11:12Z

Den britiske grottedykkeren Vernon Unsworth har nå saksøkt milliardær Elon Musk for ærekrenkelse, etter påstandene han kom med under grottedramaet i Thailand.

Publisert: 18.09.18 01:11

Unsworth varslet i august at han ville saksøke Tesla- og SpaceX-milliardæren for uttalelsene han kom med da dykkeren var involvert i redningsaksjonen i Thailand der tolv gutter på et fotballag og treneren deres ble reddet ut etter å ha vært fanget i en oversvømt grotte i nesten tre uker.

Elon Musk tvitret flere uttalelser om briten etter at han hadde uttrykt skepsis mot Musks minubåter som han sendte til Thailand for å kunne potensielt frakte guttene ut av grotten.

Unsworth skal ha bedt Musk «stikke ubåten der det gjør vondt.» Han mente ubåtene aldri ville fungert fordi milliardæren ikke hadde noen oppfatning av hvordan grotten så ut og at den ikke ville klart de brå svingene i grotten. Unsworth kalte også Musks tilbud om ubåthjelp et PR-stunt.

«Vil vil få en av miniubåtene til å gå hele veien til grotte fem, ikke noe problem. Sorry «pedo-fyr», du ba om det», skrev Musk da på Twitter til sine 22,5 millioner følgere.

Ifølge BBC , som har gjengitt rettsdokumentene, krever Unsworth nå 75.000 dollar, eller rundt 620.000 kroner, i kompensasjon samt et rettslig pålegg om at Musk ikke kommer med flere anklager.

Unsworth varslet også at det vil komme krav om straffeerstatning i tillegg til skadeerstatningen, angivelig for å «straffe ham for sine ugjerninger og avskrekke ham fra å gjenta en slik forferdelig oppførsel.» Søksmålet er levert inn i California, og det oppgir at et eget søksmål vil bli levert i London.

Musk slettet senere meldingen og beklaget anklagene, samtidig som han understreket at det begynte fordi Unsworth fremsatte løgner. Beklagelsen fra Musk kom etter at Tesla-aksjen hadde falt 2,5 prosent på en halvtimes handel dagen etter pedo-anklagen.

Grottedykkeren sa i intervjuer med australske journalister at han ikke hadde ord for Musk sin uttalelse.

– Jeg tror folk innser hva slags type han er, sa han i intervjuet .

Han sa da også at han ikke utelukket å ta rettslige skritt mot Musk, og i slutten av august varslet han at et søksmål var på trappene.

Men etter beklagelsen publiserte BuzzFeed to ferske e-poster Musk hadde sendt dem, der han kalte en journalist «et jæ… rass...» og ifølge The Guardian beskrev Unsworth som «en gammel, singel hvit fyr fra England som har reist og bodd i Thailand i 30-40 år. Han flyttet dit for å få seg en barnebrud som var tolv år.»