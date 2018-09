«TURISTER»: Ruslan Bosjirov (t.v.) og Aleksandr Petrov sto fram i den Kreml-kontrollerte TV-kanalen RT og fortalte at de var «turister» som ønsket å se den berømte katedralen i Salisbury. Bosjirov – navnet han hadde i passet – har de siste dagene blitt identifisert som GRU-agent Anatolij Tsjepiga. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Nå trekker Putins talsmann inn Stalin og Lenin i Skripal-saken

Landsbybefolkningen på hjemstedet gjenkjenner den mistenkte i Skripal-saken som den dekorerte GRU-agenten Anatolij Tsjepiga.

Det fremkommer både i den russiske avisen Kommersant og amerikanske Washington Post .

Samtidig hevder en tidligere militær sjef for Tsjepiga at det er bare tull at «Salisbury-turisten» Ruslan Bosjirov er den samme som GRU-agent Tsjepiga. Aleksander Borzjko sier det «smaker av mild schizofreni» å peke ut Tsjepiga som Salisbury-mannen.

Kreml på sin side er lei av all praten om hvem som skal ha forgiftet den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal. Ikke minst etter at engelske Telegraph fredag kunne avsløre at en tredje GRU-agent også er mistenkt i saken.

– Alle disse spekulasjonene om hvem som ligner hvem ... Du vet – vi har et titall Stalin’er og 15 Lenin’er rundt Den røde plass – og alle ligner veldig på originalen, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge en rekke russiske medier.

Han sikter til de mange som kler seg ut som de to tidligere kommunisttoppene – eller andre historiske russere – og tjener til livets opphold ved å la seg fotografere sammen med turister på den berømte plassen i hjertet av hovedstaden Moskva.

– Det er så mange nyheter om Skripal-saken, ingen kan finne ut om hva som er falske nyheter og hva som er sant.

Det var den undersøkende nettsiden Bellingcat, sammen med Insider, som torsdag hevdet å ha bevis for at en av de mistenkte i Skripal-saken, mannen som kom til Storbritannia under navnet Ruslan Bosjirov, i virkeligheten heter Anatolij Tsjepiga og er oberst i GRU, som er Russlands militære etterretningstjeneste.

Det ble også hevdet at Tsjepiga har kjempet i Tsjetsjenia-krigen og muligens i Ukraina, og at han i 2014 fikk utmerkelsen «Helt av Den russiske føderasjon» av president Putin.

– Vi har sjekket. Det er ingen mann ved det navnet som har fått den utmerkelsen, sier Kreml-talsmann Peskov.

Putin personlig har tidligere sagt at de to mistenkte Salisbury-besøkende må ha vært «sivile».

Både overfor Kommersant og Washington Post bekrefter imidlertid flere av lokalbefolkningen i landsbyen Berezovka i Russlands «fjerne Østen», nær grensen til Kina, at deres «bysbarn» Anatolij Tsjepiga er mannen som har vært omtalt som Ruslan Bosjirov av britiske myndigheter.

Putin-talsmann Peskov sier ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti at det er umulig for Kreml å diskutere dette med mediene:

– Presidentens administrasjon er ikke en part i denne saken. Vi er ikke engasjert i jakten på personer eller identifisering av personer, særlig etter som vi ikke er en spesialtjeneste, fortsatte talsmannen – og brukte fellesordet som russerne gjerne bruker om hemmelige tjenester.

Han la til at russisk politi trenger informasjon fra sine britiske kolleger om de skal kunne etterforske hva som har skjedd.

Samtidig skriver det tyske nyhetsmagasinet Focus at Sergej Skripal, som overlevde forgiftningen, har jobbet for minst fire ulike etterretningstjenester tilhørende NATO-land. Han skal ifølge Focus ha bidratt til å identifisere russiske spioner.

– NATO-analytikere utelukker ikke at Skripals aktivitet i vestlige tjenester og identifisering av russiske spioner, var den virkelig årsaken til giftangrepet, skriver Focus.

Britiske myndigheter har fortalt at to russiske menn dro til England de aktuelle dagene i mars i år. Ifølge passene het de Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov. Disse to ble den 12. september intervjuet av den Kreml-kontrollerte TV-kanalen RT. Da fortalte de at de var i England for å se på den berømte katedralen i Salisbury. Dette er også byen der Sergej Skripal bor. Den tidligere russiske agenten og datteren hans ble forgiftet med nervegiften Novitsjok, men begge overlevde.